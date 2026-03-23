Compromís pide escuchar a Juan Roig y devolver la tasa turística a la Comunidad Valenciana

Uno de los temas más recurrentes cuando se habla de turismo es el de la tasa turística. Varias ciudades de todo el mundo la han aplicado en los últimos años para obtener un rendimiento económico directo de esta actividad. Así las administraciones pueden utilizar lo recaudado para mejorar las infraestructuras, restaurar monumentos o impulsar la política de vivienda.

En España no hay una tasa nacional, sino que depende de los gobiernos autonómicos y locales. Por ejemplo, en Barcelona se cobra un cargo fijo de 4 euros por noche, que puede alcanzar los 15 euros dependiendo de la categoría del alojamiento. También la hay en Baleares, con un cargo de entre uno y 4 euros, y en Galicia, que puede llegar a los 2,50 euros por noche.

Un caso especial es el de la Comunidad Valenciana, que acordó una tasa turística en 2023, pero fue derogada por el PP y Vox antes de que entrase en vigor. Ahora vuelve a existir el debate de ponerla en marcha, y se han sumado algunas voces favorables como la del presidente de Mercadona, Juan Roig.

Juan Roig, a favor de la tasa turística

El propietario de Mercadona está a favor de recuperar la tasa turística. Así lo expresó la semana pasada, aprovechando que se celebraban las Fallas: "A los turistas hay que cobrarles más en las Fallas: trabajamos mucho y ellos tienen que pagar", aseguró Roig.

Los políticos de partidos de izquierdas también han pedido recuperar la tasa. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha hecho referencia a la postura de Roig: "Hemos visto que algún significado empresario como Juan Roig se ha manifestado", ha expresado Baldoví en unas declaraciones a los medios este lunes, donde ha aprovechado para exigir al presidente de la Generalidad Valenciana, Juan Pérez Llorca, que escuche al dueño de Mercadona.

Además, la La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha publicado hoy en X un mensaje en el que considera "necesario" recuperar la tasa turística.

Parece, por lo tanto, que la tasa turística será uno de los puntos a tratar en la política valenciana durante los próximos meses. Y no sólo por las Fallas. Hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana recibió 12,5 millones de turistas extranjeros en 2025 según los datos de la propia Generalitat.

Según Baldoví, la tasa turística podría haber recaudado 100 millones de euros si se llega a poner en marcha en 2023. Esta cantidad podría haber servido para "seguridad, limpieza, residuos, en definitiva, todo lo que estamos pagando los valencianos y que lo habrían podido pagar los turistas que han venido a visitarnos", afirma el portavoz de Compromís.