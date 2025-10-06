La OMS se prepara para activar la 'ley seca' del siglo y los contrabandistas de tabaco se frotan las manos para entrar con fuerza en España

El sector del tabaco tiene sus ojos puestos en una cita, la COP 11, un evento organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del que podrían salir profundos cambios normativos que prometen alterar la industria tabaquera.

La COP 11, o lo que es lo mismo, la 11ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, se celebrará del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Ginebra (Suiza).

Los principales temas que se debatirán durante la mencionada reunión internacional serán la prohibición de los filtros de los cigarros, la reducción de los puntos de venta de tabaco, el fin de las ayudas a los cultivos, posibles subidas fiscales al sector y las restricciones a la venta de tabaco por generaciones (es decir, a personas nacidas a partir de una fecha concreta).

En otras palabras, prácticamente la COP 11 al completo se centrará en la aplicación de medidas restrictivas al consumo de tabaco, lo que podría perjudicar de forma severa a un sector cuya contribución al PIB de la Unión Europea es de 223.700 millones de euros anuales (un 1,3% del total).

Y habría más damnificados. Los países verían desplomarse la recaudación a través de los impuestos derivados del tabaco. En ese sentido, el informe El fin del tabaquismo elaborado por el Consejo Europeo de Innovación en Políticas destaca que, en la Unión Europea, "los ingresos fiscales totales por tabaco ascienden a 112.900 millones de euros al año".

Esa cifra, según el Consejo Europeo de Innovación en Políticas, "equivale al 55,4% del gasto total de la UE en defensa" y es casi igual al "total de la gestión de residuos (56 900 millones de euros), los servicios de protección contra incendios (37 800 millones de euros) y los costes penitenciarios (24 600 millones de euros) juntos".

Previsible aumento del contrabando

Por otro lado, la aplicación de medidas restrictivas al consumo de tabaco en países europeos como Francia y Países Bajos ha tenido como efecto colateral un fuerte incremento del contrabando, una consecuencia que también podría expandirse a España si las propuestas de la OMS salen adelante.

En el caso francés, el contrabando de tabaco se ha duplicado en siete años (pasando del 21,7% al 44,7% del consumo total), mientras que en el caso neerlandés, el consumo de cigarrillos ilícitos en 2024 ha aumentado en 1.100 millones (más del doble que el año anterior), alcanzando el 17,9% del consumo total.