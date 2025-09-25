La OMS indulta a Putin y Rusia se cuela en el corazón de Europa por la puerta trasera

El férreo aislamiento internacional que sufría el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con motivo de la guerra de Ucrania se está convirtiendo en cada vez más permeable conforme el conflicto armado iniciado en febrero de 2022 perdura en el tiempo.

Una buena muestra de esa permisibilidad la da la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no solo consiente que Rusia continúe siendo Estado miembro sino que, además, autoriza que participe activamente en las conferencias internacionales que organiza el propio organismo.

En ese sentido, una delegación rusa estuvo presente en la conferencia COP10 sobre el control del tabaco, impulsada por la propia OMS y que se celebró en Panamá el pasado año. De cara a la COP 11, que tendrá lugar en Ginebra (Suiza) del 17 al 22 de noviembre, no está confirmada por el momento la participación de Rusia.

No obstante, la acción más simbólica que ha llevado a cabo la Organización Mundial de la Salud en el marco de la normalización de sus relaciones con Rusia tuvo lugar el 16 de junio de este mismo año, cuando se produjo un viaje a Moscú del director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

En su visita a la capital rusa, Kluge se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y le estrechó la mano, un encuentro que le costó críticas a la OMS por parte de algunos países europeos.

La ministra de Asuntos Sociales de Estonia, Karmen Joller, advirtió de que, con ese viaje a Moscú, Kluge "corre el riesgo de legitimar un régimen que atenta deliberadamente contra los valores que la OMS debería defender".

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, criticó que "Rusia está en guerra contra Ucrania, matando a civiles, personal médico, atacando hospitales, incluido un hospital oncológico infantil, por si la OMS no se ha dado cuenta".

No solo la OMS…

No obstante, la Organización Mundial de la Salud no es la única que ha legitimado la presencia de Rusia como un país más en el panorama internacional. A finales de julio, el país presidido por Vladímir Putin se coló en el corazón de Europa.

Con motivo de la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (UIP) y de la 15ª Reunión de Alto Nivel de Presidentas de Parlamentos, se autorizó excepcionalmente a entrar en Ginebra a una delegación de políticos rusos.

Entre los representantes rusos se encontraba la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, quien es aliada de Putin y apoyó públicamente las invasiones militares rusas sobre territorio ucraniano tanto en 2014 como en 2022.