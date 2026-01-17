Los conventos de Toledo se convierten en caseros y prometen ética a la hora de alquilar vivienda: "Tengo sobrinas y sé por lo que están pasando"

Una decisión muy cristiana. La crisis de la vivienda se ha alineado con la lucha de los conventos por mantenerse a flote. Ante la falta de vivienda en el casco histórico de la ciudad de Toledo, su consorcio ha propuesto a los principales templos religiosos de la ciudad alquilar algunos de sus espacios en desuso. Según el diario El País, ya hay dos, el de Carmelitas Descalzos y el de las Capuchinas de la Purísima Concepción, que se han apuntado a esta iniciativa y han ofrecido dos espacios para levantar cuatro apartamentos: dos en cada uno de ellos.

Asimismo, esta alianza, que también incluye el beneplácito del Ayuntamiento de la ciudad, ya impulsa otros tres inmuebles de la zona monumental para aumentar la "escasísima" oferta de viviendas de alquiler para residentes, y dar un "uso habitacional" a los 150 edificios que permanecen cerrados, y, en muchos casos, abandonados.

"No podemos mirar hacia otro lado y que esos edificios se vengan abajo. Para nosotros es prioritario convertirlos en viviendas", asegura, en conversación con el periódico, Jesús Corroto, gerente del Consorcio. Esta entidad otorga ayudas a la rehabilitación del patrimonio de la ciudad. "La población en estos edificios se ha reducido. Algunos se han abandonado y hay una problemática de fijación de población en el Casco Histórico", justifica.

"Es una demanda de la sociedad y, en particular, de la sociedad del casco de Toledo, que quiere que se revitalice", asegura Ricardo Plaza, fraile del Convento de Carmelitas Descalzos, donde se levantarán dos viviendas. "Tengo sobrinas y sé por lo que están pasando. Queremos poner nuestro granito de arena a una situación muy complicada", lamenta.

260.000 euros a la rehabilitación

El organismo destinará un total de 260.000 euros a la rehabilitación de los espacios. Entre ellos, la antigua casa sacerdotal del Convento de las Capuchinas (o de la Purísima Concepción), y un edificio anexo al Convento de Carmelitas Descalzos. Este proyecto contempla a largo plazo la creación de "20 o 30 viviendas".

Asimismo, Corroto rechaza la idea de "micropisos". Casa vivienda, dice, tendrá una superficie útil de entre 37 y 60 metros cuadrados. "Contarán con uno o dos dormitorios, además de cocina, baño y acceso independiente desde la calle, para no interferir en la vida de la ciudad", reza la publicación. Asimismo, "tienen que tener una ventilación y una iluminación adecuada, con ventanas a la calle".

Los costes de las obras, que deben estar listas en un año, serán dirigidos por el Consorcio, que sufragarán parte de la obra, además de hacerse cargo del mobiliario y de otros suministros. Eso sí, el coste de los alquileres los decidirán las órdenes religiosas. "La única línea roja impuesta": que no sean viviendas turísticas. Asimismo, según Corroto, los conventos aplicarán una "ética de alquileres" para favorecer a personas y familias que quieran residir en el Casco Histórico y contribuir así a fijar población.