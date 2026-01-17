Mikayla (29) lo deja todo atrás y se muda a Baréin para teletrabajar de noche por 120.000 euros al año: "Mi vida es 10 veces mejor aquí"

La historia de vida de Mikayla McGhee no es común. Se autoproclama "hija de militar" y lleva prácticamente desde que nació viviendo en decenas de países del planeta. Durante una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Cnbc, asegura que siempre ha trabajado para tener "la libertad de poder vivir donde quisiera y cuando quisiera". Asegura que, cuando se tiene la experiencia de vivir en el extranjero, "se sigue buscando".

Fue en 2020 cuando su vida comenzó a cambiar. Vivía en Atlanta (Estados Unidos) y decidió hacer una visita a sus padres, que se encontraban en Baréin, donde estaban destinados. Este país está ubicado sobre el Golfo Pérsico y alberga una importante base militar estadounidense. Se llevó, dice, "una grata sorpresa".

"El choque cultural fue que, en realidad, las cosas estaban mejor, no peor. No te creas solo lo que te dicen o lo que ves en los medios, porque no es así en absoluto", explica. Asimismo, asegura que es un lugar "tranquilo", y "pacífico". "Nunca hubo un momento en el que no me sintiera integrada", celebra.

McGhee explica que se quedó durante tres meses en su primera visita. "Conocí a muchísima gente maravillosa. No quería volver a casa, y en cuanto llegué, empecé a planificar cuando iba a volver porque sabía que tenía que irme", relata. En diciembre de 2022, ya vivía en el país.

¿Cuánto cuesta vivir en Baréin?

Tal y como ella misma explica en el medio de comunicación, por el momento vive en Manama, en una casa con tres dormitorios, cuatro baños, con piscina y garaje. Por ella paga al mes 2.200 dólares (1.880 euros en la conversión actual). Más allá de la vivienda, sus gastos, junto a su marido, incluyen las siguientes facturas:

Peluquería: 79 dólares (67 euros en la conversión actual).

Unidad de almacenamiento en Atlanta: 125 dólares (107 euros en la conversión actual).

Móvil: 150 dólares (128 euros en la conversión actual).

Compra de comestibles: unos 66 dólares semanales (56 euros en la conversión actual).

McGhee trabaja como gerente Senior de marketing en una empresa de tecnología estadounidense. Cobra 140.000 dólares al año (120.000 euros en la conversión actual). "Eso fue lo más importante para mí al buscar un nuevo puesto. Encontrar un lugar que me permitiera vivir en cualquier lugar y me diera la flexibilidad de trabajar en diferentes zonas horarias", comenta en la conversación.

Asimismo, comparte su vida en el país árabe a través de su perfil de TikTok, donde acumula más de 64.000 seguidores. "Es mi deber asegurarme de que los estadounidenses sepan lo grandioso que es este país", asegura.