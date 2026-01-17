Luisa, 29 años, da clase a 1.000 colegios desde un velero en la Antártida: "Es urgente proteger este continente frágil"

El arte de dar una clase en las frías y extremas costas de la Antártida. La activista Luisa Neubauer se encuentra en un velero de investigación y según informa el diario alemán Welt, en los próximos meses ofrecerá más de 1.000 clases escolares a múltiples estudiantes de diferente niveles. De este modo, la docente dará clases sobre el clima desde el propio buque de investigación.

Tal y como reza el medio de comunicación, más de 1.000 escolares ya se han inscrito a estas clases por videoconferencia, bautizadas como El Aula Global. El objetivo está claro: llamar la atención sobre la "urgente necesidad de proteger este hermoso y frágil continente".

Desde Alemania, el navegante Boris Herrmann y los presentadores de la televisión de ese país, Eckart von Hirschhausen y Tobias Krell se unirán a las clases. En ellas, explicarán a los estudiantes el estado de la Antártida y su papel en el clima global. El miércoles y el viernes, la clase estará dirigida a estudiantes de tercero a octavo grado, y el jueves a estudiantes de séptimo a decimotercero grado. Aún es posible inscribirse.

Muchos seguidores de la joven profesora se han pasado por su perfil de Instagram para animarla en su viaje. "Me encanta que nos lleves en el viaje. Yo y mis hijos (7 y 9 años) navegaremos contigo", celebra un internauta. "Gracias por su compromiso", agradece otro.

Formación sobre cambio climático

Este proyecto nace tras años de reclamos: muchos docentes se han reunido para pedir formación sobre el cambio climático. "Nos hablaban constantemente de los desafíos de enseñar temas globales como el clima, el medio ambiente y los océanos de una manera que fomente la esperanza y la disposición a actuar, en lugar de impulsar el aburrimiento o la fatiga ante las crisis", reza la página web del proyecto, consultada por el medio de comunicación.

Según los informes recogidos, Neubauer y la tripulación internacional planeaban llegar a la Antártida este pasado miércoles a bordo del Malizia Explorer, que se describe como "un velero de investigación ecológico".

Entre las personas a bordo se encuentran dos francesas: la activista ambiental Camille Etienne y la científica Lea Olivier, del Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven. También viaja con ellas la marinera brasileña Tamara Klink, quien afirma ser la primera mujer en pasar el invierno sola en el Ártico.