Guillem Pons, experto en biología, sobre la araña violinista que ha dejado a una joven ingresada durante 10 días: "Es una especie muy común que puede estar en cualquier lugar"

Natalia Pérez nunca imaginó que una simple picadura acabaría llevándola al hospital durante más de una semana. Lo que al principio parecía una lesión leve terminó convirtiéndose en una grave necrosis que avanzaba día a día. La causa: la mordedura de una Loxosceles rufescens, conocida como araña violinista mediterránea o araña de rincón, una especie presente en Baleares pero todavía poco reconocida en el ámbito sanitario.

La joven es uno de los casos recientes que han puesto el foco sobre este arácnido y sus efectos potencialmente graves. En apenas cinco días, la herida que sufrió evolucionó de una pequeña marca en la piel a una lesión profunda, con destrucción de tejido, que requirió ingreso hospitalario y un seguimiento médico intensivo.

Según especialistas como Guille Pons, quien conversa con el diario ultimahora, uno de los principales problemas es el desconocimiento. "Es una especie muy común que puede estar en cualquier lugar", aseguran. Aunque la araña violinista es relativamente común en las Islas, muchos profesionales sanitarios no la identifican como un riesgo local. Esta falta de familiaridad puede derivar en diagnósticos erróneos y en tratamientos iniciales inadecuados, lo que agrava la evolución de la picadura.

Los efectos del veneno de la Loxosceles rufescens pueden variar, pero en los casos más severos provocan necrosis cutánea, dolor intenso y complicaciones que obligan a hospitalizar al paciente. En Baleares ya se han documentado varios ingresos por este motivo, algunos de ellos con lesiones preocupantes que tardan semanas o incluso meses en curar.

Desde el ámbito médico se insiste en la importancia de reconocer la presencia de este artrópodo en el territorio balear y de actuar con rapidez ante lesiones sospechosas. Un diagnóstico precoz puede marcar la diferencia entre una curación sencilla y un proceso largo, doloroso y con secuelas.