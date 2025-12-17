Abascal dice en Plasencia que cree "que hay desinfectar o echar agua bendita" un día después del homenaje a Robe

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo ha hecho apenas unas horas después del homenaje a Robe Iniesta, cantante de 'Extremoduro', en ese mismo lugar. Unas palabras que no han sentado nada bien al público y que desde Vox, tal y como recoge 'El Independiente', han defendido que iba dirigido a Sánchez.

Homenaje a Robe Iniesta en Plasencia este 14 de diciembre.
Homenaje a Robe Iniesta en Plasencia este 14 de diciembre.Europa Press via Getty Images

Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, realizó un mitin en Plasencia, concretamente en el palacio de Congresos (lugar en el que se rindió homenaje al cantante y guitarrista español Robe hace apenas unos días), donde pronunció unas palabras que han dado bastante que hablar. 

Y es que, el político comenzó su discurso afirmando que había que "desinfectar" o "echar agua bendita" en el mismo lugar donde horas antes miles de personas hacían cola para despedirse por última vez del que fue cantante del grupo de rock 'Extremoduro'. Unas palabras que no han sentado nada bien al público y que desde Vox, tal y como recoge 'El Independiente', han defendido que iba dirigido a Sánchez. 

"Algunos vienen por aquí y se van enseguida. Algunos vienen por aquí y visitan en la campaña electoral Cáceres y Badajoz en 15, 20 días o Plasencia, quizá, Mérida...", señaló al inicio de su discurso. "De hecho, aquí creo que hay desinfectar, ¿no? [...] O echar agua bendita, depende de cómo se mire...", agregó después el del partido de ultraderecha. 

Una de las voces que ha criticado el polémico discurso de Abascal ha sido Unidas Podemos Plasencia, formación que ha compartido en sus redes sociales el discurso del de Vox y ha lamentado el gesto que "muchos están interpretando como un claro desprecio hacia la cultura, la memoria colectiva y nuestra ciudad". 

También lo han criticado varios usuarios en las redes sociales, como es el caso de @EgioVictor. "El domingo 50.000 personas despidieron a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia. 24 horas después, Abascal dice en un mitin que hay que ir a desinfectar. La democracia es para los demócratas. A gente como Trump o Abascal que no respetan ni a los muertos, cárcel y reeducación", ha escrito en 'X' (antes conocido como Twitter). 

