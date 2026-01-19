Silvia Abril desvela cómo se encuentra Buenafuente y la decisión que ha tomado tras su parón

El pasado 12 de diciembre, Andreu Buenafuente emitía un comunicado en vídeo en el que informaba de que no presentaría las Campanadas de TVE. "No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta", señaló entonces tras haber anunciado unos días antes un parón por "prescripción médica" a causa del estrés.

Su mujer, la humorista y actriz Silvia Abril, iba a acompañarle a despedir el año en la cadena pública y, aunque ya había hablado sobre el estado de salud de Buenafuente, ha dado más detalles este domingo en su visita al programa de Henar Álvarez en La 2, Al cielo con ella.

"Está muy bien. Trabajando y poniendo remedio a toda esta situación. Pero bien. Bien", ha revelado Abril, que ha recalcado que la situación de Buenafuente la ha hecho tomar medidas también a nivel personal para prevenir esta situación.

Los cambios que va a aplicar Silvia Abril

Tal y como ha recordado la actriz, que anunció en el programa que en este 2026 estrenará tres películas, varias series y estará también con una obra en el Teatre Nacional de Cataluña, ver cómo le ha afectado a Buenafuente la alta carga laboral ha hecho que se replantee su situación.

"El episodio que acabamos de vivir en casa me ha hecho reflexionar sobre esto. Voy como una peonza dando vueltas todo el rato, aplicaré un poco de calma porque curro mucho", ha señalado.

En este sentido, Abril ha revelado que va a "intentar disfrutar de los proyectos sin cargar con otras cosas". "Esta profesión es una trampa porque como engancha, nos gusta mucho, no quieres dejar perder nada. A veces es importante disfrutar plenamente de los proyectos", ha indicado.

Abril ha detallado que, a veces, "vas un poco sobrepasada o no acabas de disfrutar en los sitios en los que estás" y ha recordado que una clave en su trabajo, la comedia, es "gozarla".

La reivindicación de Abril por el cuidado de la salud mental y el poder parar o limitar la carga de trabajo en una profesión como es la comedia o la interpretación, recibió el aplauso de la propia Álvarez, que agradeció el haber hecho pública la gestión de la situación.

"Habéis dado una lección de que hay que parar porque la salud de uno es lo primero, yo os lo agradezco", ha recordado Álvarez. Por el momento, Buenafuente no ha comunicado cuándo va a volver a la televisión con su programa Futuro Imperfecto (TVE) o a la radio con su programa Nadie sabe nada (Cadena SER).