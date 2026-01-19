Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Andrés Mountbatten-Windsor, repudiado por una de sus hijas por su relación con Epstein
La princesa Eugenia de York le ha retirado la palabra a su padre. 

Uxía Prieto
Eugenia de York con su padre, en una imagen de archivo
Después de que Isabel II decidiera apartar a su hijo, el entonces príncipe Andrés, de la familia real británica en 2019 tras su implicación en el escándalo Epstein, el rey Carlos III tomó una decisión histórica el pasado octubre, retirando a su hermano todos sus títulos.

Eso implicó la retirada de su título de duque de York, además del resto de honores y distinciones. Desde entonces, ya no se le conoce como el príncipe Andrés, sino que la manera correcta para referirse al hermano del monarca es Andrés Mountbatten-Windsor.

Además, Carlos III también le informó de la rescisión del contrato de la residencia real en la que todavía vive, Royal Lodge, que tendrá que abandonar según la revista Hello! antes de este 25 de enero. 

Otro medio británico, el tabloide Daily Mail, explica también que la relación de Andrés con Epstein y su negativa de pedir perdón a las víctimas han hecho que su hija pequeña, la princesa Eugenia, haya decidido cortar toda relación con su padre. 

Las diferencias entre las hermanas Eugenia y Beatriz

"No hay ningún contacto, nada. Es como en el caso de Brooklyn Beckham: ella lo ha eliminado por completo de su vida", informa una fuente al diario británico, que señala que se niega a hablar con él y no lo visitó durante Navidad, algo que al parece habría dejado al hijo de Isabel II, "devastado". 

Una postura bastante diferente a la de su hermana mayor, la princesa Beatriz, que está intentando ejercer un papel más conciliador entre su padre y la familia real británica. "Beatriz está tratando de mantener un delicado equilibrio entre no romper con su padre y seguir manteniendo una relación cercana con la familia real", apuntan desde el tabloide. 

"En este momento no mantienen precisamente un contacto regular y cercano, pero Eugenia no está tratando de mantener ese equilibrio. No le habla", explica el tabloide sobre la relación de Andrés con sus hijas. De hecho, según el Daily Mail, la princesa Beatriz invitó a su padre al bautizo de su hija Athena en Londres el pasado diciembre. 

La mudanza de Royal Lodge 

Después de varias décadas viviendo en Royal Lodge, una residencia real en Windsor de más de 30 habitaciones, Andrés tendrá que hacer las maletas antes de que termine el mes. No es el único, ya que su exmujer, Sarah Ferguson, también vivía en esta mansión, algo que había sido duramente criticado por gran parte de los británicos. 

El hermano de Carlos III se instalará ahora en una residencia más modesta en Sandringham (Norfolk), pero se desconoce si Ferguson hará la mudanza con él. Además, The Sun publicó hace unas semanas que la familia real de Abu Dabi habría ofrecido alojamiento a Andrés si no estaba contento en su nueva casa. 

