La máquina del fango se reactiva con la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba)

El trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo a la altura de Adamuz (Córdoba), después de que un tren Iryo descarrilara y chocara contra otro de Alvia que circulaba en la vía contraria, ha propiciado en redes sociales las especulaciones sobre las causas de las mismas, las fake news o las acusaciones concretas hacia cargos políticos cuando ni siquiera se conoce de forma exacta el número de fallecidos y la investigación todavía no ha determinado qué pudo ocurrir para que se sucediera esta fatal tragedia.

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo]

Al igual que ocurrió tras la DANA de Valencia, en la que fallecieron 230 personas, han comenzado a circular por internet (sobre todo, en X, Instagram o TikTok) elucubraciones sobre el accidente, culpando directamente al Gobierno central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, y fotos falsas de lo ocurrido.

El más activo en este sentido ha sido Vito Quiles, que nada más ocurrir el accidente se indignaba por cómo los viajeros intentaban salir de los trenes y se subían al techo de los mismos. "Esto es criminal", aseguraba, sin informar del amplio dispositivo de Emergencias y de rescate que se ha desplazado desde el primer momento a la zona para ayudar a los afectados.

Quiles también denunciaba en otro tuit "la tercermundización en la que han sumido a España", aseguraba que había "responsables políticos" de esta tragedia que "deben pagar" y compartía una información de una ayuda económica del Gobierno para el sistema ferrovario de Marruecos para señalar la falta de inversión en la red de alta velocidad de nuestro país, pese a que la zona en la que ha ocurrido el siniestro fue renovada el pasado mes de mayo. "Cualquier cosa que no sea ver a esta banda acabar entre rejas en la peor cárcel será un gran fracaso", señalaba.

También se han podido leer numerosas críticas a Óscar Puente, preguntándose dónde se encontraba pese a que el ministro acudió rápidamente al Centro de Gestión de red H24 de Adif para seguir de cerca las novedades y contarlas a través de sus redes sociales. Después, al filo de la medianoche, dio una rueda de prensa para los medios. "¿Dónde está Óscar Puente?", se preguntaba Beatriz Talegón a las 21.06h. de la noche. El accidente tuvo lugar sobre las 19.45h. el primer urgente enviado por la agencia EFE sobre este siniestro fue a las 20.54h. y Puente estuvo en Adif antes de las nueve.

La periodista Isabel Rábago también publicó un mensaje quejándose de tuits que el ministro Óscar Puente había escrito durante la mañana y que fueron anteriores al accidente. Sin embargo, de su mensaje parecía deducirse que Puente estaba tuiteando sobre "Minessota o chorradas varias" mientras los servicios de rescate ayudaban a las víctimas. Este tuit fue borrado posteriormente.

El creador de contenido, David Santos, también avivaba las llamas tuiteando una captura de un momento en el que Puente daba la rueda de prensa y esbozaba una aparente sonrisa. "Óscar Puente suelta una sonrisa antes de anunciar la tragedia de Adamuz. Lo de este país es para volverse loco", escribía.

Lo mismo hizo con la presentadora del especial informativo de RTVE, que sonreía en un momento dado en el que hablaba de la ola de solidaridad desplegada por los vecinos de Adamuz cuando acudieron a socorrer a las víctimas del accidente ferroviario.

También se han compartido en las últimas horas supuestas imágenes de la tragedia que eran de otros siniestros o estaban elaboradas por inteligencia artificial.