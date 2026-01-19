Gonzalo, el vecino de Adamuz que cogió su quad y llegó donde nadie llegaba: "Es un infierno"

En la tarde moribunda del domingo, la paz se rompió a la altura de Adamuz (Córdoba). El accidente de ayer de dos trenes de alta velocidad, uno de Iryo y otro de Renfe, que por ahora deja 39 muertos se produjo en el término municipal de un pueblo de no más de 4.000 habitantes, lejos de las casas y las carreteras, como suele ocurrir con las vías más rápidas. Pero la dificultad del acceso a la zona del siniestro no paró a sus vecinos, que se echaron al talud, con el alcalde a la cabeza, para ayudar.

En este pueblo con corazón abierto, destaca la labor de Gonzalo Sánchez, vendedor de la ONCE local, propietario de un quad, que vio claro que su vehículo tenía la posibilidad de acceder a la zona, por estrecha que fuera para las ambulancias o la Guardia Civil. Y allá fue.

Como ha relatado a la Cadena SER, se puso en marcha en cuanto oyó las primeras sirenas, primero con su coche y luego con su quad. "Este pueblo es muy pequeño", ha detallado en Hoy por Hoy. "Primero se oyeron las sirenas y luego en los grupos de WhatsApp empezaron a decir que había habido un accidente en la vía", explica.

Gonzalo, que ha pasado toda la noche en vela, fue uno de los primeros en llegar a los vagones del Alvia que cubría el recorrido Madrid-Huelva: "Allí te encuentras con lo que no te quieres encontrar en la vida. En la televisión es muy fuerte, pero sobre el terreno es peor".

"No te imaginas nada, fue infierno. No te lo puedes imaginar, yo he hecho todo lo posible con lo que tenía", ha relatado el angustioso momento que vivió.

Inicialmente, según su relatom había acudido con su coche y algunas linternas, ayudando a las autoridades a abrirse paso a través del vallado y trasladando a tantos heridos como pudo. Pero, al ver las condiciones del terreno, le preguntó a la Guardia Civil si podía acudir con su quad todoterreno, y le dieron luz verde. "También estuve trasladando a heridos con el quad", explica. "Saqué a un chaval, Hugo, al que tuve acogido en casa. Si me está oyendo, me gustaría saber si encontró a su madre". En Antena 3, ha dicho que ese chico venía descalzo. "Me lo saqué a cuestas hasta el coche".

Gonzalo ha explicado que "los equipos de rescate no tardaron nada en llegar": Guardia Civil, equipos médicos, Protección Civil y también vecinos de todos los pueblos de alrededor. "Eso fue inmenso. Se cuenta y no se cree. Igual había 200 ambulancias", añade.

¿7 kilómetros? No, 700

Adamuz se encuentra a tan apenas siete kilómetros del lugar del accidente, pero según ha reconocido Gonzalo: "En ese momento no fueron siete kilómetros, fueron 700. Quería estar en todos los lados y no se podía. Es una escena muy fuerte, la ves en televisión y crees que no es para tanto, y claro que es para tanto".

No sólo los vecinos de Adamuz se volcaron con los heridos, también fueron a echar una mano gente de localidades cercanas como Villanueva de la Franca, Montoro o Villanueva de Córdoba, todos ellos se encuentran consternados.