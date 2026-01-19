¿Cómo cambiar o recuperar el dinero de los billetes de tren para estos días en Renfe, Iryo o Ouigo?

Horas después de que la tragedia asolara el municipio de Adamuz (Córdoba) tras el accidente entre un tren Iryo, en dirección a Madrid, y otro de Alvia que cubría el recorrido con destino final en Huelva, muchas siguen siendo las incógnitas acerca de qué pudo ocurrir, por qué, y otras menos importantes como cuándo estará disponible nuevamente el trayecto en el que ha ocurrido el siniestro.

Y aunque gran parte de estas cuestiones -por no decir todas- no tienen respuesta por el momento, hay algunas que incumben a los pasajeros que ya habían sacado sus billetes para realizar viajes en la vía siniestrada, que sí pueden saberse.

Una de ellas es cómo se puede cambiar o recuperar el dinero de los billetes que han sido comprados por todos aquellos que tenían pensado o programado realizar un viaje en los próximos días o semanas a través de esa vía.

Ante esta situación y tras confirmarse -como es lógico- que la vía permanecerá cerrada durante bastantes días para llevar a cabo una exhaustiva investigación y conocer las causas que han provocado la tragedia, muchos son los ciudadanos que se preguntan qué pasa con sus billetes ya comprados y cómo pueden recuperar su dinero, ya sea desde Iryio, Renfe o Ouigo.

Para ello, es clave tener en cuenta cuál es la política de cada una de las diferentes compañías y qué ocurre en caso de cancelaciones por parte de la propia empresa.

Qué dice la política de Iryo

En primer lugar y de acuerdo con la política de cancelaciones de Iryo, la solución que apuntan desde la compañía para sus clientes es la siguiente:

Si la cancelación imposibilita el inicio del trayecto en las condiciones previstas por la compañía, Iryo apunta a que tienes derecho a que te devuelvan el precio que has pagado por el billete.

en las condiciones previstas por la compañía, Iryo apunta a que tienes derecho a que te devuelvan el precio que has pagado por el billete. Asimismo ofrecen alternativas , ya que puedes elegir que te ofrezcan viajar en otro tren o medio de transporte, aunque en esta ocasión parece algo altamente complicado dada la situación.

, ya que puedes elegir que te ofrezcan viajar en otro tren o medio de transporte, aunque en esta ocasión parece algo altamente complicado dada la situación. En caso de que el aviso de la cancelación se produzca con menos de cuatro horas de antelación, Iryo apunta en su política que, además del reembolso, se te ofrezca una compensación igual al doble del importe del billete. Esta opción solo serviría para aquellas personas que tuvieran un billete para un viaje programado como máximo cuatro horas después del accidente.

¿Y Renfe?

En el caso de Renfe, las cancelaciones, y de acuerdo a sus condiciones generales, al igual que en resto de compañías, también diferencia entre si el que la cancela es el viajero o es la propia empresa. En esta situación, y debido a que es Renfe la que cancela el viaje por motivos obvios, la compañía debe reembolsar el precio pagado de forma íntegra a sus clientes por el mismo medio de pago que usaste.

Al igual que Iryo, Renfe ofrece la posibilidad de poner a disposición del viajero otro transporte o tren en condiciones similares al coste del billete inicial. En el caso de que se haya comunicado la cancelación entre las 4 y las 48 horas antes de la salida, los clientes tienen derecho a reembolsos o alternativas sin coste.

Por último, en el caso de que se comunique la cancelación con un máximo de cuatro horas antes del inicio del viaje, Renfe ofrece a sus clientes la posibilidad de recibir el doble del importe si decides no optar por la alternativa.

Qué hace Ouigo en caso de cancelación

Por último nos encontramos con la compañía francesa Ouigo. En el caso de cancelaciones de viajes, Ouigo ofrece las siguientes opciones:

reembolsar el precio del billete a sus clientes,

cambiar de fecha el viaje de forma gratuita (en un plazo de hasta 30 días desd ela fecha del viaje cancelado)

ofrecer indemnizaciones de entre el 50 y el 200% del importe del billete en función del tiempo con el que se haya notificado la cancelación.

Cómo contactar o realizar reclamaciones

Para poder llevar a cabo una reclamación de este tipo (o de cualquier otro) en una de las tres compañías citadas, cada una de ellas pone a disposición del cliente un número de contacto o forma para atender.

En el caso de Iryo, la empresa francesa ofrece las siguientes opciones:

Acceder en su web en el apartado de reservas, seleccionar el billete y buscar la opción de reembolso o cambio.

Si desea realizar la reclamación vía telefónica, puede llamar al 910 150 000 y finalmente, si decide hacerlo de manera presencial, puede visitar los "Espacios Iryo" en las estaciones.

Por su parte, Renfe ofrece también varias opciones. Por un lado, acudir de forma online a la sección "Compromiso de puntualidad" en su página web y rellenar el formulario con los datos y motivos de la cancelación.

Por teléfono, llamando al servicio de atención al cliente de Renfe para incidencias: 912 32 03 20, o también en las estaciones de tren de forma presencial. Para todas ellas es obligatorio presentar la documentación requerida, entre ella datos personales y el billete en cuestión. Además, ofrece la posibilidad de sufragar los gastos extra que hayas tenido debido a la cancelación (hoteles, taxis, etc).

Finalmente, en el caso de la francesa Ouigo, el modus operandi es muy similar a los de las otras dos compañías. En primer lugar, la empresa te avisará a través de un email o Whatsapp acerca de la cancelación, donde indicarán cómo debes proceder para recibir el reembolso o compensación.

A continuación, para ello, en su web tienes que acceder a "Mi Reserva" con tu correo electrónico y el localizador del billete. Una vez en ese punto, debes solicitar el cambio de tren gratuito si así lo deseas, solicitar el reembolso (crédito, vale o devolución a través de tarjeta/PayPal). En caso de no poder solventar la situación, deberás contactar con Ouigo España vía telefónica a través del teléfono 900 759 781.