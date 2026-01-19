Primeras palabras de Felipe y Letizia, consternados por el accidente de los trenes de Adamuz: "La prioridad ahora es atender, es acompañar, es asistir"

Letizia y Felipe VI muestran su preocupación por las víctimas del accidente de tren de Adamuz desde Atenas, donde se celebra el funeral por la princesa Irene.

Los reyes Felipe VI y Letizia se encuentran desde ayer domingo en la capital griega para asistir hoy lunes al funeral de la princesa de Irene que se va a celebrar en la Catedral Metropolitana de Atenas.

Una despedida estrictamente familiar que no ha impedido que los reyes tengan el ojo y la preocupación puesta en el accidente de los dos trenes en Adamuz (Córdoba) desde que se conoció la noticia el domingo por la tarde.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", escribieron en sus redes sociales.

Esta mañana, minutos antes de entrar a la Catedral, Felipe VI, Letizia y sus hijas han querido pararse ante a los medios de comunicación desplazados para cubrir el funeral de la hermana de la reina Sofía y transmitir desde allí "nuestra consternación y la preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz entre los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas que además parece que aún no están terminadas las labores de rescate", señalaba Felipe.

"Hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno y el presidente de la Junta para conocer los detalles desde anoche y hoy en cuanto terminemos, lo antes posibles, vamos a regresar a España y posiblemente prepararemos alguna presencia en la zona", explicaba en presencia de sus dos hijas y de Letizia que también ha querido tomar la palabra.

"Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencias siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es asistir a toda las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal".

Han concluido agradeciendo a los vecinos de Adamuz la ayuda y empatía prestada a las víctimas.