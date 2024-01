La respuesta de solo dos palabras que es perfecta para enfrentarte a alguien muy grosero

Lidiar con gente maleducada es el "pan nuestro de cada día" de mucha gente. No es fácil, pero hay métodos para salir de una forma más airosa de estas situaciones. De hecho, hay una respuesta de tan solo dos palabras que es perfecta para enfrentarse a las personas groseras.

Como cuenta la CNBC, Sara Jane Ho se formó en la Universidad de Harvard y es experta en etiqueta. Y tiene la clave para saber comportarse frente a personas que muestran actitudes y expresiones fuera de lugar, ya sea de una suegra o del amigo de un amigo que nunca te ha caído bien.

Hay veces que cuando estás manteniendo una conversación tranquila un amigo te hace alguna broma pesada o un compañero de trabajo hace algún comentario ofensivo y no sabes qué responder para no causar un conflicto. Si inicias una discusión es posible que la cosa vaya a peor, pero si te quedas callado nunca sabrán qué es lo que te ha molestado.

Por eso, Ho tiene la respuesta perfecta para este tipo de situaciones. Se trata de un pequeño truco para el que no se requieren más de dos palabras: "¿Estás bien?".

Es una forma de mostrar que, aunque no te tomes ese comentario ofensivo como algo personal, no te ha sentado nada bien. No hay que utilizarlo de forma brusca o cortante, sino en un tono amigable. Como indica la experta en etiqueta, es un modo de poner en evidencia a la otra persona pero "desde el cariño".

"El mayor poder es demostrar que la otra persona no tiene poder sobre ti", asegura Ho. Así se conseguirá que estos comentarios groseros no afecten directamente al estado de ánimo.