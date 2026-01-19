Una profesora le dice a una alumna de segundo de la ESO que "no llegará a nada" y que hiciera "un FP": la lección que da una compañera, años después, es de matrícula

Fotomontaje de la estudiante de máster Mada Mariño y una imagen de archivo de una clase de alumnos.

Mada Mariño es una joven española estudiante de un máster de Moda y Lujo que ha emprendido la aventura de crear contenido no solo en redes sociales, sino también en la plataforma de YouTube. En uno de sus vídeos, en el que habla de sus estudios, recuerda cuando iba a segundo curso de la ESO y lo que le dijo una profesora a su compañera.

"Para que os hagáis una idea: una profesora de mi clase le decía a una niña: tú no te esfuerces, no te esfuerces mucho porque no vas a llegar a mucho en la vida, como mucho cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieses una FP o algo así", ha relatado al principio del vídeo, que ha acumulado, solo en TikTok (@madamarino), más de 84.000 visitas y 11.000 'me gusta'.

Por supuesto, Mada no ha podido reaccionar (ahora) de otra manera que no sea con la mayor de las indignaciones: "¿¡Cómo le dice eso a una niña de segundo de la ESO?".

La respuesta de Hada es una lección

Para lección, la que ha dado la propia Mada con su respuesta. Han pasado muchos años desde entonces, pero le ha servido como reflexión a aquellas personas que hayan vivido casos similares o sean testigos de ello.

Lo primero que ha mencionado es la falta de respeto que supone desprestigiar un curso de Formación Profesional, que muchas veces se hace de menos al compararlo con una carrera universitaria. "No desprestigies una FP, porque hay gente que hace FP y son profesionales increíbles, y hay profesiones X que requieren una FP", ha defendido.

"Es una formación igual de válida que una carrera, hay gente con puestos de trabajo impecables con un FP, simplemente es una vía diferente, pero es una vía supervalida", ha añadido.

Y se lo dijo a una niña

Lo que más ha lamentado es que esas palabras no se las haya pronunciado a un adulto, sino a una niña de secundaria, que rondaría los 13-14 años. "¿Qué le vas a decir tú a una niña lo que tiene que hacer y lo que no cuando acabe el colegio?", ha preguntado.

"No, no, no lo que tiene que hacer y lo que no, sino lo que puede hacer y lo que no, lo que su mente le da para hacer y lo que no, me parece una locura", ha añadido justo después.

El punto clave de su reflexión ha sido sobre que una profesora no puede calificar de esa manera "la inteligencia de un niño" o decirle si va a llegar a un punto o no. "Anda, que tiene toda la vida por delante para descubrir lo que le gusta, lo que no le gusta, a lo que se quiere dedicar, a lo que quiere echarle ganas...", ha rezado.

"Que no le guste Matemáticas o la historia que ls das en segundo de la ESO, no implica que no vayan a llegar a nada en la vida, implica que a lo mejor no les interesa justo eso", ha concluido.