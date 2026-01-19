Ashton Kutcher sorprende con estas palabras hacia Demi Moore 15 años después de su separación

Demi Moore fue una de las grandes protagonistas del cine el pasado año por su interpretación en La sustancia, un papel por el que estuvo a punto de llevarse el Oscar y que hizo que gran parte del público la reconociera como una buena actriz y no solo una cara bonita.

Después de recibir el aplauso de la crítica y de muchos de sus compañeros, ahora Moore también ha sido halagada por su expareja, Ashton Kutcher, que ha mencionado la interpretación de la que fuera su mujer en un coloquio.

Concretamente, Kutcher participó en la presentación de The Beauty, la nueva serie dirigida por Ryan Murphy en la que interpreta a un multimillonario que fabrica un medicamento milagroso. Ante las preguntas de los medios, el actor explicó a Entertainment Tonight que entendía que el público viera similitudes entre esta serie y La sustancia.

La actriz Demi Moore, en enero de 2025, con el primer Globo de Oro de su carrera por 'La sustancia'. Michael Buckner

Kutcher no dudó en ahondar al respecto, pero antes de nada quiso tener unas bonitas palabras con su exmujer. "Quiero decir, en primer lugar, que la actuación de Demi en La sustancia obviamente recibió extraordinarios elogios. Estoy muy orgulloso de ella, estaba fantástica", aplaudió el intérprete.

"Creo que el contexto más amplio es que vivimos en una sociedad en la que las intervenciones cosméticas son cada vez más dominantes y aceptadas", añadió Kutcher sobre la premisa de The Beauty.

Casi una década de relación y una separación no idílica

Ashton Kutcher y Demi Moore fueron una de las parejas más fotografiadas de Hollywood durante el tiempo que estuvieron juntos. Los actores comenzaron a salir en 2003 y se casaron dos años después, en 2005. La historia de amor entre ellos se rompió en 2011, cuando se separaron, aunque no formalizaron su divorcio hasta 2013.

Esta separación no fue idílica y Kutcher y Moore no comparten la buena relación que la actriz tiene por ejemplo con Bruce Willis. En enero de 2023, el intérprete aseguró a la revista Esquire que no le había gustado que Moore revelara detalles sobre su relación en sus memorias, Inside Out.

Según él, las revelaciones de la actriz, incluyendo una en la que aseguraba que había recaído en el alcohol durante su relación con Kutcher, afectaron a su vida familiar. "Había llegado a un punto en el que por fin la prensa nos había dejado en paz de verdad a mí y a Mila, a mi vida y a mi familia. Y al día siguiente estaba en el colegio de mis hijos", se lamentó entonces el actor.