En búsqueda de Boro, el perro de las hermanas malagueñas perdido tras el accidente en Adamuz: "Es parte de la familia"

Lugar del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que un tren Iryo ha descarrillado impactando con un Alvia y causando cerca de medio centenar de muertos.

En busca de Boro. Como un miembro más de la familia, este mezcla de schnauzer y perro de agua de color marrón y tamaño medio viajaba en el vagón número 7 del Iryo que ha colisionado este domingo en las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz. El animal viajaba junto a las hermanas malagueñas, Ana, y su hermana embarazada, Raquel. El perro salió corriendo y perdió su collar azul identificativo, tal y como ha podido confirmar el diario Abc.

"Por favor, si podéis ayudad a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también", ha asegurado Ana, en unas declaraciones al programa de Ana Rosa esta misma mañana. Dice que "es muy asustadizo". "Si te ve lo más probable que tenga miedo y huya. Ya es mayor, por lo que creemos que no ha podido ir muy lejos y que estará escondido por la zona".

Tal y como relata Ana, el animal salió del tren tras el impacto. "Lo vi salir, lo llamé y se vino conmigo, pero después echó a correr. No pude ir a buscarlo porque no podía dejar sola a mi hermana que estaba embarazada", explica.

Su hermana, en la UCI

Según ella misma ha confirmado en el diario español, su hermana ha sido la más afectada por el impacto. Por el momento, se encuentra en la UCI. Su padre ha detallado que sufre una fractura en una vértebra y un fuerte traumatismo craneoencefálico, por lo que permanece "sedada e intubada" mientras los facultativos vigilan posibles daños cerebrales. Respecto al embarazo, ha confirmado que "el bebé, lo único que sabemos de él es que el corazón late".

Boro fue adoptado hace siete años en una protectora de Málaga y es probable que su comportamiento huidizo esté relacionado con traumas previos, asegura La Vanguardia. “Si alguien lo ve y se acerca, que lo haga lentamente, porque es probable que se escape”, advierte Ana.