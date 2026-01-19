Cierra un restaurante tras más de 30 años y la carta que le dedica un cliente a su dueño es de las que emocionan

El restaurante Carpanta, en la ciudad zamorana de Benavente, ha echado el cierre tras más de 30 años de servicio. Como agradecimiento, a su dueño le dejaron una nota en su último día de trabajo. Y es de las que emocionan.

La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido esta despedida, que está cargada de detalles que solo los que han pasado por este establecimiento pueden conocer.

"Te escribo estas líneas porque hoy no solo cierras una persiana, si no que dejas un vacío enorme en el corazón de Benavente y el de todos los que hemos crecido en tus mesas", dice este cliente habitual, que pese a desconocer el nombre del dueño, se muestra muy cercana.

"El Carpanta se convirtió en el escenario de casi todos mis cumpleaños y de tantas tardes con amigos", comenta este cliente anónimo. Asimismo, le agradece sus "precio siempre justos", que le permitieron a él y a otros "celebrar la vida sin que el bolsillo fuera un impedimento".

"Muchas noches empezaron en tu local"

"También estoy segura de la mucha 'guerra' que te hemos dado a lo largo de estos años, pero espero que lo compense el hecho de que muchas de las mejores noches de nuestra adolescencia empezaron cenando en tu local", asegura en el cartel.

"Espero que hoy, al echar el cierre por última vez, lo hagas con la satisfacción del deber bien hecho", le desea al dueño, que tras más de 30 al pie del cañón, cierra una etapa clave en su vida.

"Te vas habiendo formado parte de la historia personal de muchos benaventanos. Ahora te toca a ti disfrutar, relajarte y dedicarte tiempo", se despide este cliente en una de las cartas más emotivas que se han podido leer en los últimos meses en redes sociales.

Con estas sinceras palabras ha agradecido tantos años de recuerdos y buenos momentos. Los bares de "toda la vida" sirven para crear comunidad y cuando están en poblaciones pequeñas, a menudo sirven de refugio y lugar de encuentro para familiares y amigos.

La publicación de @SoyCamarero ha recibido cientos de 'me gusta', dejando claro que son muchos los que se identifican con esta historia donde un bar se convierte en símbolo para sus clientes.