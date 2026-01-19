Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica y seguirá en la UCI de momento: qué es esta enfermedad

Salvador Illa ya tiene diagnóstico. El personal médico del Hospital Vall d' Hebron ha confirmado que el presidente catalán sufre una "osteomielitis púbica", una infección que le obligará a seguir en la UCI al menos hasta este martes.

El gerente del Vall d' Hebron, Albert Salazar, ha detallado que se trata de una enfermedad "poco común" detectada en su pubis y de "naturaleza inflamatoria infecciosa", aunque sí detallan una mejoría evidente.

Pese al diagnóstico, que le tendrá ingresado al menos dos semanas y que obligará a coger 'baja' , los médicos del hospital catalán aseguran que Illa está presentando "una evolución muy positiva" tanto en su dolor como en su movilidad articular.

El presidente de la Generalitat tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado sábado. Mientras entrenaba, algo habitual en él como aficionado al atletismo que es, Illa empezó a notar "una pérdida de fuerza en algunos músculos de sus extremidades interiores", un cuadro al que sumó episodios de fiebre en la noche del domingo.

Qué es la osteomielitis, la enfermedad de Salvador Illa

La osteomielitis es la infección de un hueso, que puede afectar a una o a varias de sus partes. Esta infección puede adentrarse vía torrente sanguíneo o bien por medio del tejido infectado que rodea a la zona, incluso si una herida o lesión permite a los gérmenes adentrarse directamente en la zona.

De acuerdo con la Clínica Mayo, una de las más prestigiosas del mundo, es una enfermedad con mayor riesgo de ser contraída por parte de fumadores o personas con enfermedades crónicas como diabetes o problemas renales.

Qué síntomas tiene la osteomielitis

Esta enfermedad, calificada como "poco común" presenta numerosos síntomas asociados, si bien hay casos más complejos de identificar que no presentan apenas sintomatología. Esto se da especialmente en bebés, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Entre los pacientes de edad media y un estado físico convencional, existen varios efectos habitualmente reconocidos en los casos de osteomielitis:

Hinchazón, calor y sensibilidad sobre la zona de la infección.

calor y sensibilidad sobre la zona de la infección. Dolor cerca de la infección.

cerca de la infección. Cansancio .

. Fiebre.

Qué tratamiento tiene la osteomielitis

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta enfermedad suele tratarse con una cirugía en la zona afectada, eliminando las partes del hueso infectadas o directamente muertas. A nivel de medicamentos, el tratamiento consiste en antibióticos para neutralizar la infección.