Lanzan una advertencia a Putin: no podrá mantener su maquinaría de guerra por mucho más tiempo

Duro golpe para el Kremlin. La economía rusa tiene serias dificultades para financiar su guerra en Ucrania. Moscú invierte grandes cantidades de dinero para continuar el conflicto con Ucrania, que se han traducido en inflación y costos vertiginosos. En declaraciones recogidas por el diario británico Daily Express, el experto en Defensa Nicholas Drummond asegura que ese país no puede continuar por este camino más de dos años.

En su entrevista, explica que "si bien la economía rusa se ha beneficiado a corto plazo al ponerse en pie de guerra, hay una inflación asombrosa y una escasez de bienes". Así, relata que "existe un consenso entre los economistas de que Rusia no puede sostener la guerra más de 24 meses".

Tal y como reza la publicación, estos comentarios han salido a la luz justo cuando Putin se enfrenta con el principal banquero de Rusia y se esfuerza por ocultar el impacto negativo en la economía de su ofensiva en Ucrania.

Por su parte, German Gref, director ejecutivo del banco más grande de ese país, Sberbank, ha advertido que el crecimiento del PIB de Rusia se había desacelerado a casi cero en julio y agosto. En unas declaraciones también recogidas por el medio, asegura que "el segundo trimestre prácticamente puede considerarse un estancamiento técnico". Esto es lo que no ha sentado nada bien al Kremlin.

Por último, Oleh Pendzin, economista y jefe del club de Discusión Económica de Rusia, defiende que "la discusión pública es la única forma en que los economistas pueden transmitir este problema a los principales líderes de Rusia". De este modo, el Banco Nacional de Rusia ha recortado su tasa de interés de referencia la semana pasada en un punto porcentual del 17% a medida que el crecimiento se desacelera y el gasto en la guerra contra Ucrania aumenta el déficit presupuestario.

Asimismo, ha elevado su tasa clave hasta el 21% para combatir la inflación, pero ha comenzado a retroceder en medio de quejas de líderes empresariales y legisladores sobre su impacto en la actividad económica. "En general, los datos siguen siendo elevados. Esto puede impedir una desaceleración sostenible de la inflación".