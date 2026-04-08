Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las 10 erupciones volcánicas más imponentes del siglo XXI
Sociedad
Sociedad

Las 10 erupciones volcánicas más imponentes del siglo XXI

En lo que va de siglo, la Tierra ha recordado su fuerza con erupciones volcánicas de enorme impacto. Desde explosiones que dieron la vuelta al planeta hasta coladas de lava que arrasaron ciudades.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai el 6 de enero de 2022, antes de la erupción del 14 de enero de 2022""
Volcán Hunga Tonga-Hunga Haʻapai (Tonga)La erupción del 15 de enero de 2022 es considerada la más potente del siglo XXI. Este volcán submarino generó una explosión colosal que lanzó una columna de ceniza de más de 50 km de altura, provocó un tsunami que cruzó océanos y una onda de choque que dio la vuelta al planeta varias veces. Su impacto fue global, afectando incluso a la atmósfera terrestre.Getty Images
alt="alt="Corrientes de lava descienden del volcán Anak Krakatau durante una erupción de 2018.""
  Volcán Anak Krakatau (Indonesia)En diciembre de 2018, este volcán entró en erupción y sufrió un colapso parcial que desencadenó un tsunami devastador en el estrecho de Sonda. Sin señales claras de aviso, el fenómeno causó más de 400 muertes, convirtiéndose en una de las erupciones más trágicas del siglo.Getty Images
alt="alt="Casas del pueblo de El Paso, ante el volcán de La Palma (Canarias).""
  Volcán Cumbre Vieja (La Palma, España)La erupción de 2021 en La Palma duró casi tres meses y arrasó miles de viviendas con ríos de lava. Aunque no dejó víctimas directas, su impacto económico y social fue enorme, transformando completamente el paisaje de la isla y creando nuevas extensiones de terreno.Getty Images
alt="alt="El volcán Fuego entra en erupción a unos 65 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.""
  Volcán de Fuego (Guatemala)En junio de 2018, este volcán protagonizó una violenta erupción que generó flujos piroclásticos extremadamente rápidos, sepultando aldeas enteras. La tragedia dejó más de 190 fallecidos, siendo una de las erupciones más mortales del siglo.Getty Images
alt="alt="La lava caliente saliendo del monte Merapi en la aldea de Klangon Glagaharjo, en Yogyakarta.""
  Monte Merapi (Indonesia)La gran erupción de 2010 causó más de 300 muertes y obligó a evacuaciones masivas. Este volcán, situado en una zona densamente poblada, es uno de los más peligrosos del mundo debido a su actividad frecuente y explosiva.Getty Images
alt="alt="El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción por vigésimo primera vez el 11 de mayo de 2025.""
  Volcán Kīlauea (Hawái)El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción por vigésimo primera vez el 11 de mayo de 2025.Getty Images
alt="alt="La actividad volcánica continúa en el Monte Etna después de finales de diciembre de 2025.""
  Volcán Etna (Italia)Desde 2021, el Etna ha registrado intensas erupciones con fuentes de lava y columnas de ceniza que han afectado el tráfico aéreo en Sicilia. Es el volcán más activo de Europa y uno de los más monitorizados del mundo.Getty Images
alt="alt="La fotografía en Svartsengi, cerca de Grindavik, Islandia, muestra una vista aérea de una erupción volcánica en Fagradalsfjall.""
  Volcán Fagradalsfjall (Islandia)Su erupción en 2021 marcó el inicio de una nueva fase volcánica en Islandia tras siglos de inactividad en la zona. Fue un evento relativamente seguro, con ríos de lava visibles que atrajeron a miles de visitantes.Getty Images
alt="alt="El humo se eleva y las llamas se propagan por la ladera tras la erupción del volcán Stromboli, al norte de Sicilia.""
  Volcán Stromboli (Italia)Con actividad casi constante, el Stromboli registró episodios más intensos en 2019, con explosiones que causaron víctimas y evacuaciones. Es famoso por sus erupciones regulares, visibles incluso desde el mar.Getty Images
alt="alt="La lava brota del cráter de un volcán cerca de la montaña Litli-Hrútur.""
  Volcán Litli-Hrútur (Islandia)La erupción de 2023, en la península de Reykjanes, fue de tipo efusivo y con bajo riesgo para la población. Aun así, tuvo gran importancia científica al formar parte del reciente despertar volcánico de Islandia.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos