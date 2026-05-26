Un documental repasa las protestas en las que Greta Thunberg se dio a conocer: "Que los niños asumiésemos la responsabilidad de los adultos es un fracaso"

Imagen de archivo de la activista sueca Greta Thunberg.

Hubo un momento en el que Greta Thunberg parecía capaz de cambiar el mundo.

Miles de adolescentes llenaban plazas y parlamentos. Los gobiernos prometían actuar. Los discursos sobre emergencia climática se multiplicaban. Fridays for Future se convertía en un fenómeno global.

Y, durante un tiempo, daba la sensación de que aquella generación iba a obligar a los adultos a reaccionar.

Ahora, ocho años después del inicio de aquellas huelgas escolares, un documental sueco vuelve sobre aquella historia… pero desde un lugar mucho más incómodo, humano y doloroso.

Porque detrás de la imagen icónica de Greta Thunberg había adolescentes de 15, 16 y 17 años cargando sobre los hombros un peso gigantesco.

Y muchos de ellos sienten hoy que el mundo simplemente les falló.

"Eso ya era un fracaso"

El documental se llama Strejkarna ("Las huelguistas") y ha sido dirigido por Helena Molin, que siguió durante siete años a varios de los jóvenes que dieron origen a Fridays for Future en Suecia.

En una de las frases más duras de la película, Greta Thunberg resume así todo lo que ocurrió: "Que los niños tuviésemos que asumir la responsabilidad de los adultos ya constituye en sí mismo un fracaso enorme".

Y añade algo todavía más crudo.

Recuerda las amenazas, el odio y la presión constante que recibieron simplemente por reclamar algo que, según ella, siempre les habían enseñado desde pequeños: cuidar de los demás y escuchar a la ciencia.

Del fenómeno mundial al agotamiento

El documental muestra algo que muchas veces quedó fuera de foco durante aquellos años de movilizaciones masivas: el desgaste emocional brutal que vivieron muchos de aquellos adolescentes.

La propia directora explica que quería mostrar "el colectivo" detrás del fenómeno Greta y enseñar qué significa realmente convertirse en activista siendo casi un niño.

Porque mientras millones de personas compartían fotos y discursos en redes sociales, ellos vivían atrapados entre la esperanza y el agotamiento.

Ell Jarl, una de las activistas que aparece en el documental, reconoce que llora cada vez que vuelve a ver la película.

"Tenía 17 años. Era demasiado joven y esa carga nunca debió recaer sobre nosotros", explica.

"Nos convertimos en un símbolo del greenwashing"

Una de las ideas que atraviesa toda la película es la sensación de haber sido utilizados.

Muchos políticos y empresas abrazaron públicamente el discurso climático durante aquellos años, pero los activistas sienten que, en realidad, casi nada cambió de verdad.

"Nos convertimos en un símbolo del greenwashing", lamenta Ell Jarl. "La gente quería hacerse fotos con nosotros para sentirse bien consigo misma, pero nadie escuchaba realmente lo que decíamos".

Esa sensación de traición aparece constantemente en el documental.

Y se mezcla además con la radicalización del clima político en Europa y con las divisiones internas dentro del propio movimiento.

Greta Thunberg, Gaza y la evolución del activismo

La película también refleja cómo Fridays for Future empezó a abrir debates mucho más amplios que el cambio climático.

Parte del movimiento quiso conectar la crisis climática con otros problemas globales: guerras, desigualdad, auge de la extrema derecha o Palestina.

Ahí Greta Thunberg dio un paso todavía más polémico.

La activista sueca terminó convirtiéndose en una de las voces internacionales más visibles en apoyo a Palestina y participó incluso en iniciativas relacionadas con Gaza.

Eso intensificó todavía más las críticas y ataques contra ella.

En uno de los momentos más duros del documental, Greta reconoce ante la cámara que llegó a prepararse psicológicamente para "no vivir una vida larga", dada la tensión política y el nivel de exposición constante.

La generación que creció demasiado rápido

Quizá lo más impactante de la película es precisamente eso: ver cómo aquellos adolescentes que parecían invencibles en las manifestaciones eran en realidad chavales intentando soportar una presión gigantesca.

Muchos llevaban vidas solitarias antes del activismo. Y la lucha climática terminó siendo al mismo tiempo un refugio… y una carga.

Ahora ya son adultos, pero siguen sintiendo que la gran pregunta continúa sin respuesta.

¿Cómo pudo terminar recayendo sobre niños la responsabilidad de intentar salvar el planeta?