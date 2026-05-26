Andrés Villena, sociólogo, sobre los oligarcas digitales y el aceleracionismo: "La democracia se convierte en un obstáculo para ellos"

¿Quiénes mandan realmente en el mundo, o en España? El sociólogo Andrés Villena, autor de varios libros sobre el poder, lo que hay detrás de él y cómo operan las élites desde determinadas posiciones de poder, ha explicado que "es un grupo reducido de personas que toman decisiones que nos afectan a todos".

Según dice, en España, "hay seis o siete personas que son muy interesantes, porque no sólo son los CEOs de sus empresas sino también los de España Sociedad Anónima, porque si están, además, en siete consejos de Administración están influyendo en siete empresas capitalistas muy importantes de diferentes sectores", según ha explicado en el canal de Youtube El Director, de David Jiménez.

"La élites, que en francés se llaman 'elegidos', siempre tienen que ser pocos, porque si son pocos y tienen factores en común lo tienen mucho más fácil para ponerse de acuerdo. La estructura de las élites –yendo más allá de los ricos, quiénes son y cuáles son sus características– se va viendo lo pocos que son, la capacidad que tienen entre sus conexiones y la renovación constante que sufren para seguir siendo pocos y seguir estando bien colocados por herencias, sucesiones patrimoniales o corporativas les llevan a mantenerse, aunque sea con nombres distintos".

Además, este experto explica que, dos o tres poderosos suelen estar también en otros lugares benéficos o culturales clave, como el Patronato del Museo del Prado o de la asociación contra drogadicción, normalmente relacionadas con la monarquía, y que no por benéficos o culturales son menos estratégicos. Es una posición desde la que miras el país no como una propiedad sino como algo que quieres que vaya bien, pero según tu definición del bien".

Este sociólogo añade que "se trata de nombres clave porque no hay Gobierno representativo que no cuente con ellos y porque en sus Consejos de Administración hay altos funcionarios del Estado y de ellos van a salir personas decisivas para formar parte de puestos directivos". Y pone el ejemplo de alguien que, según matiza, "quizás no es muy conocido para el público en general: "Es Carlos Ocaña, que fue director de la web del Real Madrid, empresa presidida por Florentino Pérez, y que, hoy en día, es vicepresidente de Telefónica. Algunos apuntan que había escrito algunos artículos con el presidente Pedro Sánchez, por lo que hay un nexo con el presidente y con otro tipo de presidentes del mundo corporativo, que a su vez están presentes en otros entornos corporativos, como es el caso de Florentino Pérez".

Una vez expuesta la forma de esta red de influencias, Andrés Villena afirma que "la democracia se convierte en un obstáculo para ellos porque tú habilitas mecanismos democráticos progresivamente después de la revolución industrial porque el votante perteneciente a la clase obrera o media participa en la sociedad y participa en la empresa como trabajador y cuando ya no es necesario en la empresa, ¿sigue siendo necesario en los mecanismos electorales?", plantea este experto.

"Si transformas la infraestructura económica, ¿vas a mantener la misma superestructura?, si el mundo el empleo va a cambiar y vamos a recibir todos un pequeño subsidio porque ya no se nos pone a trabajar, ¿tenemos derecho a voto?". Esta es la cuestión ahora mismo y hay distintas tendencias, explica Villena. "Hay gente que defiende que tengamos una renta básica y cada vez avancemos más en la democratización".

La oligarquía digital puede llevar, por lo tanto, a que "en un mundo en el que el trabajo va a sufrir una transformación radical, no sería raro que los sistemas electorales se vean abocados a esa transformación", concluye este experto, "aunque debemos luchar por una democratización mayor".