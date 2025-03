Las incesantes lluvias provocan una invasión insólita de la reina de las setas

JUAN FRANCISCO MORENO GAMEZ VIA Getty Images

Gracias a las abundantes lluvias de este mes de marzo, la presencia de setas se ha multiplicado en algunas partes de Andalucía. En la onubense sierra de Aracena, el gurumelo concentra el interés de vecinos y visitantes.

Según publica Abc en su sección de Gastronomía, este ejemplar nace estos días en el suroeste de la península ibérica, "con su peculiar sabor a tierra" y la apariencia de una patata. De hecho, "crece bajo el suelo, dificultando su recolección, que coincide justo estos días en las dehesas de encinares y alcornocales onubenses".

Lo más destacable de esta seta es que "es poco conocida fuera de sus territorios y su identificación es prácticamente imposible para alguien que no conozca cómo nace". En este sentido, apenas abulta y agrieta el suelo cuando intenta salir a la superficie. "No es recomendable recolectarlas si no se está seguro de que es un gurumelo".

Para quienes quieran degustar el sabor de estas setas, pueden encontrarlas en las fruterías. Además, "coincide en época con otra joya fúngica que nace bajo la superficie: las criadillas de tierra".

Sus posibilidades gastronómicas son diversas, "se pueden asar, confitar y saltear", pero donde realmente "brilla" este hongo es en los guisos "más sencillos: sólos con patatas o con legumbres".