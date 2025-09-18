Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 18 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
De banderas va la cosa... Por normativa UEFA el Real Madrid ha impedido el acceso de banderas de Palestina al Bernabéu. Javier Hernández echa la vista atrás y nos recuerda qué pasó con las de Ucrania. Os estamos preguntando además qué os parece esta decisión.
El tema del día también pasa por ese 'ok' del fiscal general para investigar los crímenes de Israel en Gaza. Diego Alonso está analizando lo que muchos se preguntan: ¿esto sirve de algo? ¿Qué puede aportar España?
Y de amarillo han coincidido Kate Middleton y Melania Trump... mientras la primera ha deslumbrado al mundo, Melania está jugando al despiste. Nos cuenta por qué nuestra experta en royals y moda Uxía Prieto.
Por cierto, si necesitas una buena noticia hoy, el asteroide aquel del tamaño de un rascacielos acaba de pasar de largo de la Tierra. Algo es algo.