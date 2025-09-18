Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 18 de septiembre

De banderas va la cosa... Por normativa UEFA el Real Madrid ha impedido el acceso de banderas de Palestina al Bernabéu. Javier Hernández echa la vista atrás y nos recuerda qué pasó con las de Ucrania. Os estamos preguntando además qué os parece esta decisión.

El Madrid impide el acceso de banderas palestinas al Bernabéu por normativa UEFA, pero... ¿qué pasó con Ucrania? En el partido del martes en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella se pudo ver a miembros de seguridad retirando cualquier tipo de proclama en favor de Palestina a los aficionados que pretendían entrar con ellas al estadio.

El tema del día también pasa por ese 'ok' del fiscal general para investigar los crímenes de Israel en Gaza. Diego Alonso está analizando lo que muchos se preguntan: ¿esto sirve de algo? ¿Qué puede aportar España?

Y de amarillo han coincidido Kate Middleton y Melania Trump... mientras la primera ha deslumbrado al mundo, Melania está jugando al despiste. Nos cuenta por qué nuestra experta en royals y moda Uxía Prieto.

Por cierto, si necesitas una buena noticia hoy, el asteroide aquel del tamaño de un rascacielos acaba de pasar de largo de la Tierra. Algo es algo.