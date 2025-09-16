Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 16 de septiembre

Palestine, 12 points. RTVE ha decidido que si Israel está en Eurovisión 2026, España no estará. Somos el quinto país en anunciarlo y pero el primero del Big Five, esos cinco países que más dinero ponen... y también más audiencia. Javier Escartín analiza todas las aristas: quién gana, quién pierde, qué pasa con el Benidorm Fest.

También os estamos preguntando qué os parece la decisión de RTVE: podéis votar en nuestra encuesta. Por ahora más de un 90% de nuestros lectores asegura que está de acuerdo.

¿Pero qué queda por tomar? Esa es la pregunta que surge tras la confirmación israelí de que ha comenzado la ofensiva en ciudad de Gaza. La responde Carmen Rengel.