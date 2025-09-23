Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 23 de septiembre

El salseo mundial está en Nueva York, en esa Asamblea General de la ONU que tiene mucha, mucha miga. Las claves las tiene Carmen Rengel, mientras que Álvaro Palazón ha reparado en los dos minutos de Pedro Sánchez en una charla previa que están compartiendo expertos en geopolítica.

Gaza es el foco absoluto allí, y también aquí por una exposición que empieza hoy en el Museo Thyssen sobre cómo se sobrevive en la Franja. Hay quien está pidiendo no ir a verla... nuestro compañero Diego Alonso está en la inauguración y nos lo contará todo.

Para los millennials, tenemos bien de nostalgia con los detalles del reencuentro de Dawson Crece y para los Z, el nuevo muñeco de moda tras el Labubu. Uxía Prieto nos enseña qué es eso del Wakuku.