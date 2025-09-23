Estos dos minutos de Sánchez en Estados Unidos lo están compartiendo expertos en geopolítica
También ha recibido un premio por parte de Bill Gates.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha participado en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas con una intervención en la Universidad de Columbia, en el marco del Foro de Líderes Mundiales.
"Debemos defender estos valores porque las verdades que consideramos evidentes pueden dejar de serlo", ha señalado Sánchez. En redes sociales ha dado que hablar el discurso de dos minutos del dirigente socialista y la experta en geopolítica @sahouraxo lo ha compartido en su perfil.