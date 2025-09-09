Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 9 de septiembre

Los ojos del mundo están puestos en Gaza y los nuestros también. El Ejército israelí ya ha dado la orden de evacuar toda la ciudad de Gaza. Estamos pendientes y te mostramos también cómo ha sido el ataque de un dron a la flotilla que se dirige hacia allí.

La Global Sumud Flotilla, atacada "por un dron" en el puerto de Túnez La organización hace público un vídeo en el que se observa cómo algo provoca una explosión en la proa del barco en el que viajan Greta Thunberg o Ada Colau. Las autoridades del país norteafricano desmienten que se tratase de un UAV.

Aquí en España, como cuenta Javier Escartín, RTVE no descarta ningún escenario y no confirma aún su participación en Eurovisión: la cadena pública tomará la decisión en diciembre, cuando la Unión Europea de Radiodifusión delibere sobre la participación de Israel.

Por otro lado, no os perdáis el 'tierra, trágame' de Sabalenka cuando se equivoca de nombre para llamar a Alcaraz y a la reacción que tiene el murciano. Ganador dentro y fuera de la pista.

Y esta tarde hay evento Apple y se esperan nuevos iPhone. Todos los precios, fechas y detalles los contará Sergio Coto.