El momento 'tierra trágame' de Sabalenka cuando llama por este nombre a Carlos Alcaraz

Momento 'tierra trágame' el que ha vivido Aryna Sabalenka delante de Carlos Alcaraz en la entrevista conjunta que han hecho en The Today Show, de la NBC, como flamantes ganadores del US Open.

En un momento de la charla, que ha transcurrido de forma distendida, la deportista le cambia el nombre y le llama "Jannick", en referencia a Sinner, el rival del murciano en la final del torneo.

"Tengo que hacer un Tiktok con Jannik", dijo concretamente Sabalenka, que no sabía dónde meterse. En tono de humor, el tenista español hizo el amago de levantarse y poco después le espetó que no se preocupase porque "son las nueve de la mañana".

"No, no he oído nada", comentó de nuevo y siempre entre risas Alcaraz al tiempo que su compañera preguntaba si ese momento de la entrevista "¿podemos cortarlo? ¿se puede?".

Este ha sido el Tiktok conjunto que ambos han grabado como ganadores del último gran torneo del año y que ha llevado a Alcaraz a la cima del tenis mundial al lograr su sexto Grand Slam con tan solo 22 años.

Esta temporada tenística que termina se ha saldado con las victorias de Alcaraz en Roland Garros y en el US Open y la derrota en la final de Wimbledon contra Sinner, al que ha ganado en los otros dos torneos.

El vídeo publicado en la red social china en la cuenta de la tenista bielorrusa tiene en pocas horas más de 6,7 millones de reproducciones y subiendo.

Además de esta graciosa escena entre ambos, la final masculina dejó otro momento hilarante cuando las cámaras captaron un gesto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando Alcaraz se alzó con la victoria en el torneo norteamericano.

La cara del presidente ha sido noticia en todo el mundo y ha dejado cientos de bromas en X, donde muchos comentan si es que quizá haya pensado que el deportista español es mexicano y lo quiere deportar.