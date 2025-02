Lleva a sus "hermosas hijas solteras" a la boda de un desconocido para algo más que conseguir comida gratis

La historia surrealista del día tiene nombre y, especialmente un apellido: Hewak. Según recogen medios estadounidenses, una mujer, de nombre Leala Hewak (60 años) tuvo una idea poco habitual para tratar de que sus hijas consiguieran pareja y que, aplicando el sentido común, parece poco recomendable.

La situación es la siguiente: una madre que desea que sus dos hijas consigan pareja cuanto antes. Tras numerosos intentos en los que la mujer ha intentado que encuentren su persona indicada -según relatan las propias hijas-, se le ocurrió una idea de lo más extraña: autoinvitarse a la boda de un desconocido para que sus hijas incrementaran sus opciones de conseguir novio.

Para lograrlo, Leala escribió en un chat grupal dedicado a un proyecto de arte, en el que encontró el número de un hombre al que pregunto si estaba soltero. La respuesta de este hombre fue la menos esperada por la mayor de las Hewak, ya que estaba esperando para casarse en apenas dos semanas en Ciudad de México.

Sin embargo, en ese momento tuvo lugar la propuesta menos esperada: la invitación a su boda, ya que según le explicó a Leala, "tiene varios primos guapos", que podrían interesar a sus hijas. Y no hizo falta repetirlo dos veces.

En apenas unos minutos, Leala Hewak consiguió luz verde para acudir a la boda junto a sus hijas, Estée Katz (27 años) y Sophia Katz (30). Sin dudarlo, las convenció para que acudieran al enlace matrimonial desde Montreal y California respectivamente.

"Es una madre muy comprometida. Es muy atrevida", aseguró Estée al medio SWNS, donde aseguró que "(su madre) está interesada en nuestra felicidad y en encontrarnos una pareja algún día".

"Siempre me envía fotos de chicos. Normalmente no son mi tipo, pero me envió algunas fotos de estos chicos y pensé que eran lindos”, recordó Estée. “Diez minutos después me llamó y me dijo que tal vez podríamos ir a una boda”, afirmó.

Sin embargo la historia no tuvo final feliz, ya que ninguna de las dos consiguió encontrar al hombre de sus sueños en la boda. "Había algunos chicos que me parecieron guapos, pero no fue así", dijo Estée, algo que no hizo que la noche fuese "maravillosa".

Por último, y en declaraciones para le medio citado, Estée no le dio mayor importancia a la historia y lo definió como "una historia típica de mi madre", ya que aseguró que les gusta divertirse y "vivir la vida".