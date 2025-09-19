Los arqueólogos se deslumbran con la piedra similar a una muy emblemática que aporta una visión única de los jeroglíficos

Un grupo de arqueólogos han conseguido hallar una estela completa de la antigua civilización egipcia en el río Nilo. La estela fue desenterrada en las ruinas de Imet, está hecha de arenisca y tiene 127,5 cm de altura por 83 cm de ancho, y está adornada con inscripciones de símbolos reales y 30 líneas de jeroglíficos. Este descubrimiento ha sorprendido a los investigadores, pues se trata de una versión casi idéntica a otra piedra fundamental para la comprensión de los jeroglíficos: la famosa Piedra Rosetta.

Cuando la Piedra Rosetta fue descifrada en 1822, permitió una reconstrucción profunda de las creencias, la vida cotidiana y la organización social del antiguo Egipto. Sin embargo, en términos de importancia para el lenguaje escrito egipcio, existió otra pieza crucial, el Decreto de Canopus, que los arqueólogos ahora han hallado en su versión más completa en más de 150 años.

Este decreto, emitido por el faraón Ptolomeo III en el 238 a.C., se había encontrado por primera vez en 1866, pero la nueva versión descubierta está escrita únicamente en jeroglíficos. Hasta ahora, el Decreto de Canopus había sido crucial para avanzar en la decodificación de los jeroglíficos, ya que estaba redactado también en griego y demótico, el lenguaje cotidiano de los egipcios.

El descubrimiento en la provincia de Sharqia permite analizar los aspectos gramaticales, sintácticos y léxicos de la lengua sin las interferencias de otras traducciones, lo que proporcionará una visión más precisa de cómo los egipcios escribían y pensaban.

El decreto de Ptolomeo III, redactado por sacerdotes para conmemorar las hazañas del faraón, abarca eventos como las donaciones del rey a los templos, sus esfuerzos por instaurar la paz y la reducción de impuestos durante los años de escasez en el Nilo. Además, introduce un nuevo rango sacerdotal y un sistema de año bisiesto que más tarde influiría en el calendario juliano.

Los jeroglíficos egipcios fueron utilizados durante más de 3.000 años para registrar eventos históricos, religiosos y administrativos. Los jeroglíficos no solo eran una forma de comunicación, sino también un reflejo de la cultura y las creencias de los antiguos egipcios. Cada símbolo tenía un significado específico, y su combinación permitía transmitir mensajes complejos sobre la vida, los dioses y la realeza.