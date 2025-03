Los expertos aconsejan tener este plan B ante uno de los errores más habituales que se cometen en las bodas de primavera

Con la llegada de la primavera, las búsquedas de "bodas primavera" se disparan en Google. La temporada alta para el sector nupcial comienza a mediados de marzo, y las parejas que se casan este año están ultimando los detalles para que todo salga perfecto. Para acertar en los enlaces de esta época del año, es crucial evitar ciertos errores. Expertos como la wedding planner Sabela Gómez, la diseñadora nupcial Valérie Moreau, los fotógrafos de Fotograma, la artesana especializada en novias María Galán (de Lahuar) y Mattia Farumi de Poli, gerente de Hacienda Molino Blanco, revelan esos errores que siempre conviene tener presentes.

“La primavera es sinónimo de romance, flores en su máximo esplendor y escenarios naturales idílicos. No es casualidad que sea una de las estaciones más elegidas por las parejas para celebrar su boda. Sin embargo, lo que en apariencia parece una apuesta segura puede convertirse en un desafío, si no se tienen en cuenta ciertos detalles”, introduce Sabela Gómez.

La wedding planner apunta a que el clima es cambiante en esta época del año y conviene no olvidarlo. "Si bien la primavera suele traer temperaturas agradables, es una estación caprichosa. Un sol radiante por la mañana puede convertirse en una tarde lluviosa sin previo aviso. La clave, contemplar un plan B: incluir una opción elegante para imprevistos, como carpas de diseño con iluminación cálida o un espacio acristalado que permita disfrutar del paisaje sin preocuparse por el clima”, asegura.

No seleccionar adecuadamente las flores puede tener graves consecuencias, recuerda Sabela Gómez. “La primavera ofrece una variedad floral inigualable, algunas especies pueden marchitarse rápidamente bajo el sol o con cambios de temperatura. Por eso aconsejo elegir flores resistentes como peonías, ranúnculos o lilas, que mantendrán su frescura durante toda la celebración”.

La luz mágica de esta temporada permite capturar imágenes espectaculares, por lo que la organizadora recomienda prestar especial atención a la iluminación y al horario, una idea que comparten los fotógrafos de Fotograma: "La primavera ofrece una luz natural maravillosa, con un día lleno de contrastes. Desde los rayos de sol de la media mañana hasta los atardeceres mágicos de estos meses. Nos encanta que los novios tengan esto en cuenta para sus fotografías, sería un error no aprovechar las diferentes etapas de luz que ofrecen estos días". Además, los fotógrafos añaden: "A menudo vemos el error de no planificar un momento para las fotografías, no porque tengan que ser posadas, sino porque también es un rato de intimidad para la pareja en el que surgen escenas emotivas".

La profesional también destaca la importancia de no ignorar el impacto de las alergias: "El polen es un invitado no deseado en bodas al aire libre. Es recomendable optar por flores menos alergénicas en la decoración y ofrecer discretamente antihistamínicos en el kit de emergencia del baño". Además, Sabela Gómez recuerda que los insectos son comunes en esta estación y sugiere mitigarlos con "citronela, repelentes naturales en zonas estratégicas y estaciones con toallitas refrescantes para evitar molestias".

En cuanto al vestido de novia, la diseñadora Valérie Moreau, una de las más solicitadas en este 2025 con atelier propio en Madrid, advierte sobre la importancia de no caer en el error de "ir demasiado abrigadas o demasiado desabrigadas debido a la variación de las temperaturas. Es esencial tener un plan B para enfrentar la situación climatológica, y eso se logra con diseños desmontables. También puede ser un error olvidar las mangas o elegir escotes pronunciados si la zona donde se celebrará la boda es sombría (no es agradable ver a una novia tiritando o con piel de gallina)".

En relación a esta pieza tan importante, la creadora también defiende que no se debe cometer el error de escoger un tejido "solo por lo bonito que nos parezca, sino que debemos elegir teniendo en cuenta la época del año". Además, en lo que respecta a la cola del vestido, Valérie Moreau advierte que es un fallo pensar que en primavera se debe renunciar a ella: "siempre existen opciones transformables que no obligan a renunciar a este detalle, y también presillas y enganches para poder recogerla fácilmente, por si lloviera y no se mojara todo el vestido".

En cuanto a los complementos de la novia, el objetivo es no dejarse llevar por los materiales propios del invierno y escoger piezas con elementos más frescos, detalles bucólicos, flores y motivos naturales asociados a esta época del año. "Creemos que en primavera los bordados, tanto en el vestido de novia como en los accesorios (del tocado a los bolsos de novia que llegan con fuerza) son una opción genial, que añade una nota rústica y muy personal a los looks nupciales", recuerda María Galán, artesana y fundadora de Lahuar.

Además, insiste, "en primavera tenemos la posibilidad de dar importancia a zonas del look que estarán más descubiertas (en invierno tapadas con abrigos o chaquetas), lo que permite que el cuerpo o la falda puedan tener detalles más especiales, como bordados", sugiere.