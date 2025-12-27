Manuel Muñoz, jubilado: "Estoy afectado por los coeficientes reductores. Esta penalización de por vida es una injusticia"

Los coeficientes reductores aplicados por el Gobierno a la jubilación anticipada se han convertido en uno de los principales motivos de queja entre miles de pensionistas. Esta normativa penaliza la cuantía de la pensión a quienes se retiran antes de la edad legal, incluso cuando acumulan muchos años de cotización. Una medida diseñada para proteger la sostenibilidad del sistema, pero que muchos afectados consideran desproporcionada.

Este es el caso de Manuel Muñoz, un jubilado que denuncia lo que define como “una injusticia” que le ha recortado la pensión pese a haber cotizado más de 40 años. Su caso forma parte de la reivindicación colectiva de ASJUBI40, la asociación que aglutina a quienes piden la eliminación de los coeficientes reductores aplicados a la jubilación anticipada por considerarlos un castigo de por vida a trabajadores que han contribuido durante décadas a la Seguridad Social.

“Soy uno de los afectados por los coeficientes reductores. Comencé a trabajar antes de los 14 años y tuve mi primer contrato con la Seguridad Social a los 15, en 1964”, explica Manuel en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, que asegura haberse jubilado antes de los 65 años y verse, por ello, sometido a una penalización “de por vida”. Su malestar le llevó a integrarse en ASJUBI40 para reclamar cambios legales que eviten recortes a quienes acumulan largas carreras de cotización.

“No han hecho nada”

Los coeficientes reductores son porcentajes aplicados sobre la pensión cuando la jubilación se produce antes de la edad ordinaria. Según las tablas de la Seguridad Social, en la jubilación anticipada voluntaria las reducciones varían entre un 2,81% y un 21% en función de los meses de anticipo y los años cotizados. En los casos de jubilación forzosa las penalizaciones pueden ser, en determinados supuestos, de hasta el 30%.

ASJUBI40 sostiene que las cifras afectan a cerca de 900.000 pensionistas y reclama que quienes han acumulado 40 o más años de cotización no sufran recortes. La asociación ha impulsado movilizaciones, llevado propuestas al Congreso e incluso ha logrado difusión en distintas formaciones políticas, aunque, según afirman sus representantes, las soluciones concretas aún no se han aprobado.

Manuel, por su lado, lanza un mensaje directo a los responsables políticos: “Señores diputados y diputadas, ustedes han reconocido a nuestra asociación que esta penalización de por vida es una injusticia. Han dicho que lo mirarían para solucionarlo, pero ya han pasado 7 u 8 años y no han hecho nada”. Reclama una modificación legal que ponga fin a lo que considera un recorte indebidamente persistente para quienes cotizaron durante décadas.

“Desde aquí les pido que se muevan ya, que hagan algo, porque es una ley injusta y ustedes, señores diputados y diputadas, pueden modificarla”, afirma contundentemente el jubilado. Mientras tanto, ASJUBI40 anuncia nuevas actuaciones públicas y la presentación de propuestas legislativas con la esperanza de que el reconocimiento de la “injusticia” se traduzca en cambios normativos reales que protejan a quienes reclaman cobrar una pensión sin penalizaciones.