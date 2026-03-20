Los expertos en energía de Oxford coinciden: China lleva años preparando 1.400 millones de barriles de reserva para esta guerra y aun así sus alarmas están encendidas

El bloqueo del estrecho de Ormuz, vía principal para el comercio de petróleo en el mundo, obligó a mirar a China. El gigante asiático, aliado comercial de Irán en materia petrolífera, parecía salir como el gran perjudicado del 'cierre', pero como en casi todo lo que ocurre con Pekín, había un plan 'b' y no precisamente de última hora.

Como recoge The Guardian, su gobierno lleva mucho tiempo preparándose para un potencial crisis como la actual. Fue el propio Xi Jinping quien en 2021 y en plena visita a un yacimiento petrolífero nacional declaró que China debía asegurar su suministro energético "en sus propias manos".

Dicho y hecho. Pese a su tradicional dependencia de la ruta a través del estrecho de Ormuz para recibir el crudo iraní, China se ha anticipado y en la actualidad cuenta con "importantes reservas", como afirma Michal Meidan, jefe de investigación energética sobre China en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. Esto incluye petróleo, pero también gas natural licuado y fuentes de energía sostenibles como la eólica o la solar.

Consciente de que China aún importa de la región de Oriente Medio cerca de la mitad de su petróleo, el experto de Oxford tiene claro que su golpe ha sido "limitado en comparación con Japón, India o Corea". Citando el caso del país nipón, asegura que Tokio depende a nivel de importaciones de crudo en un 95% de una región hoy prácticamente clausurada al comercio por el bloqueo de Irán.

El último informe de la herramienta de análisis global Kpler detalla que el flujo de envío de Irán a China ha descendido levemente, de 1'57 millones diarios en febrero a 1'47 millones diarios en marzo. Pero en paralelo, China se mueve por otros mercados, como Arabia Saudí, matiza la prensa nacional citada por The Guardian.

En cuanto al tamaño de sus reservas, el régimen comunista chino hace gala de su escasa transparencia y no ofrece datos, pero sí deja espacio a las estimaciones. Dentro de la variedad de cálculos, muchos analistas apuntan a unas reservas inmensas de alrededor de 1.400 millones de barriles de petróleo. Y, lo que es más, una reserva al alza, porque China dio orden de paralizar sus exportaciones de forma preventiva al comienzo de la guerra.