Los expertos en limpieza tienen a la canela de aliada inesperada: ayuda a aliviar una tarea ingrata

Con la llegada del otoño y las noches cada vez más largas, muchos empiezan a pasar más tiempo en casa y sienten la necesidad de ponerla a punto antes del invierno. Ordenar, limpiar y dejar todo impecable se convierte en un ritual previo a la temporada navideña. Y ahora, un truco doméstico se ha vuelto viral por su sencillez y eficacia: usar canela en la aspiradora.

Según varios expertos en limpieza citados por Lottomart, este ingrediente habitual en la cocina puede convertirse en un aliado insospechado para mantener el hogar con un aroma fresco. Basta con añadir un poco de canela molida a la aspiradora para eliminar los malos olores que suelen acumularse tras años de uso.

El polvo, el pelo de las mascotas y la suciedad diaria convierten las aspiradoras en un foco de malos olores que, al encenderse, se extienden por toda la casa. Sin embargo, la canela no solo disimula ese olor: también actúa como un desinfectante natural gracias a sus propiedades antibacterianas, ayudando a mantener el aparato más limpio por dentro.

Los especialistas destacan que no hace falta invertir en costosos ambientadores ni piezas nuevas. La canela, disponible en cualquier supermercado por poco más de un euro, es una alternativa barata, ecológica y efectiva para combatir los olores persistentes.

El método es sencillo: basta con humedecer una servilleta o disco de algodón, espolvorear un par de cucharaditas de canela molida y colocarlo dentro de la bolsa o del depósito de la aspiradora, procurando que no obstruya la succión. Cada vez que se use, la casa quedará impregnada de un aroma cálido y especiado.

Así, un gesto tan simple como recurrir a una especia del armario puede transformar una tarea tan poco grata como pasar la aspiradora en una experiencia más agradable. Una pequeña dosis de canela promete no solo un hogar más limpio, sino también uno que huela a invierno acogedor.