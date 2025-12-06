Conchi, madrileña, deja de poner la calefacción por el coste de las facturas: "Tenemos un consumo de electricidad de 250 euros cada mes"

Cuando el frío comienza a apretar en Madrid, para muchas familias no es solo una cuestión de encender radiadores o ajustar termostatos: se convierte en un dilema económico. Una mujer, Conchi, ha dado voz a esta realidad: ella y su hija viven con una enorme incertidumbre sobre cómo afrontar la factura energética.

Conchi, separada y con recursos limitados, relata que encender la calefacción puede implicar un gasto de 250 euros al mes, una cifra que supera con creces su capacidad financiera.

Por ello, muchas noches deciden no poner la calefacción, recurriendo a alternativas más económicas —aunque también menos efectivas—, como pequeños radiadores eléctricos, a fin de reducir el coste.

La historia de esta familia pone rostro y nombre al fenómeno de la "pobreza energética": hogares que, con el aumento del precio de la luz y el gas, deben escoger entre mantener la vivienda caliente o poder permitirse otras necesidades básicas.

Además, evidencia cómo los sueldos y pensiones, en muchos casos, están muy por debajo de lo necesario para hacer frente a estos gastos.

Este caso sirve además como un llamado de atención social: en pleno invierno, lo que debería ser un confort básico —como mantener el calor en casa— se convierte en un lujo que no todos pueden permitirse. Y mientras algunas familias luchan por sobrevivir al frío, la crisis energética y la precariedad económica agudizan desigualdades antiguas.

Lo que para muchos es una comodidad, para otros supone una carga insoportable. Historias como la de Conchi visibilizan una realidad urgente que exige respuestas sociales, políticas y esencialmente comunitarias.