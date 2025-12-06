Entra en shock al descubrir que su mujer ha donado 81.000 euros de ahorros familiares a otro hombre: "Planeo divorciarme"

Una nueva historia ha generado un enorme revuelo social en China. Todo parte de la decisión de un hombre que ha comunicado su intención de divorciarse tras descubrir que su esposa había dilapidado prácticamente todos los ahorros familiares realizando donaciones a un streamer masculino. Lo que empezó como un hábito aparentemente inocente terminó convirtiéndose en un problema económico mayúsculo para la familia.

Según detalla Ilta Sanomat, la mujer transfirió al creador de contenido alrededor de 670.000 yuanes, una cifra que supera los 81.000 euros. En total, el gasto alcanzó aproximadamente 141.000 euros, cantidad a la que hay que sumar un préstamo adicional que ha dejado al hogar con una deuda equivalente a diez toneladas de yuanes. Todo ello, impulsado por lo que el medio describe como una fuerte obsesión hacia el streamer implicado. Los mensajes que la esposa enviaba dejan ver un vínculo emocional unilateral, hasta el punto de pedirle que la llamara “bebé”, pese a que nunca llegaron a encontrarse en persona.

El caso salió a la luz cuando el marido, que había trabajado durante años a unos veinte kilómetros de su domicilio y enviaba gran parte de su salario a su esposa, le pidió que le enseñara el saldo de la cuenta. La negativa inmediata hizo saltar las alarmas. Tras insistir, la mujer reconoció que había gastado todo el dinero y que no podía explicar con claridad a dónde había ido a parar, más allá de las cuantiosas donaciones al streamer.

Para el hombre, el descubrimiento fue devastador. Llevaba ocho años casado y su esposa no había trabajado desde el nacimiento de su hijo, por lo que dependía económicamente de él. Ahora, en lugar de un colchón de ahorro para el futuro, el matrimonio se enfrenta a una fuerte deuda. “Planeo divorciarme, pero primero quiero asegurarme de que recibiré la mitad de los bienes comunes”, declaró el afectado a los medios locales.

El caso se ha viralizado rápidamente en las redes chinas. La cadena local Henan, citada también por el medio finlandés, emitió un reportaje que acumula más de 30 millones de visualizaciones. Por su parte, la plataforma donde se realizaron las donaciones ha iniciado una investigación interna.

El suceso reabre el debate sobre los riesgos de los sistemas de donaciones en servicios de streaming. No es un fenómeno nuevo: en 2020, un menor llegó a destinar cerca de 17.000 euros a streamers de Twitch sin permiso de su madre, y la plataforma rechazó devolver el dinero. Ilta Sanomat recuerda también que Twitch ha ampliado recientemente el límite de suscripciones donadas hasta niveles que muchos creadores consideran excesivos, lo que ha provocado que la empresa rectifique discretamente ante las críticas.