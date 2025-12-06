El árbol de Navidad de esta pequeña localidad es la envidia mundial: "No es solo una bonita decoración, es obra de todos"

Árboles de Navidad decoran casi todos los rincones en estos días; desde grandes capitales mundiales hasta pequeños pueblitos remotos. Algunos son todo un símbolo, como el del Rockefeller Center de Nueva York, el de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y, poniendo el foco en nuestro país, podríamos citar el de la Puerta del Sol de Madrid o el gigante de Vigo.

Otros, en cambio, son más desconocidos, pero verdaderamente especiales. En Lituania, el país báltico, pueden presumir de tener "el único árbol de Navidad comunitario e inteligente del mundo", cuyo encendido, además, involucró a la comunidad y ayudó a que algunos animales encontraran un hogar.

Así lo cuentan en el medio local 15min, donde recogen palabras de su creador, el diseñador Mantas Mackevičius, quien lleva promoviendo esta tradición desde hace tres años, cada Navidad enriquecida con ideas nuevas.

"Esto no es solo una bonita decoración, es obra de todos. Todos pueden contribuir: traer un juguete, dejar un deseo o simplemente venir y quedarse. Este árbol de Navidad nos une a todos", asegura Mackevičius.

Para verlo, hay que trasladarse a Šančiai, en Kaunas. Allí, quien acude puede llegar a interactuar con él, porque se pueden conectar sus luces al móvil y así controlar hasta un centenar de efectos: desde cambiar los colores al brillo de éstas.

No sólo ofrece esta pequeña diversión, sino que alberga una importante misión: encontrar hogares a animales de refugios. ¿Cómo? Sus caritas protagonizan los adornos del árbol, para inspirar a hacer una buena acción navideña.

"Es una combinación de personas, historias, amor por los animales y tecnología", resumió su creador. Razón no le falta.

Si se pasa por la capital, Vilnius, el ambiente navideño en esta época es de lo más acogedor. Cuenta con árbol, claro, pero también con un mercadillo de artesanía y productos típicos de la época, como dulces o vino caliente.