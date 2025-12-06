Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Halima, psicóloga, sobre el "alto" precio de las sesiones de terapia: "Tienes derecho a pedir explicaciones y justificaciones"
"El precio no es lo que marca los resultados".

Juan De Codina
La psicóloga Halima hablando del precio de las sesiones.
La psicóloga Halima hablando del precio de las sesiones.TikTok: @halimaconh

La psicóloga Halima ha hablado sobre un tema dentro de su profesión por las que hay muchas quejas: los "altos" precios por cada sesión terapéutica. Lo ha hecho a raíz de las declaraciones de otro psicólogo en una entrevista en el pódcast La influencia, en el que afirmaba que no le parecía bien que una sesión costara 80 euros, pero que por "las condiciones actuales" estos servicios tienen un coste, pero que al fin y al cabo es una cuestión de "prioridades".

La joven psicóloga, en un vídeo publicado en sus redes sociales (@halimaconh), advierte de que la forma en la que ha dicho esas palabras "puede inducir a error sobre quién recae realmente la responsabilidad del precio de la terapia". 

Lo primero que ha aclarado es que los colegios oficiales de la psicología suelen establecer "rangos de precios orientativos para que los psicólogos y las clínicas pongan su precio", como pueden ser 50 u 80 euros. Sin embargo, ha defendido que el colegio no va a venir a decirles que se ponga un precio exacto, sino que ya depende del propio psicólogo "y no del paciente ni su compromiso".

Para ella es una falacia que se insinúe que el precio tenga que ver con que sea un servicio o con el compromiso del paciente. Además, ha contado que entiende que haya ciertos psicólogos que pongan un precio alto al tener una mayor formación y experiencia en un ámbito particular, pero desde el punto de vista de "garantías de resultados efectivos no influye el precio".

