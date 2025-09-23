Los expertos sorprenden al pedir cazar y comer esta especie invasora: "Tiene un sabor delicioso y no veo problema alguno con su comercialización"

La cocina japonesa es conocida mundialmente por su creatividad, que no deja de crecer. Una de las últimas innovaciones es la incorporación de una nueva especie silvestre: la nutria invasora.

Originarios de América del Sur, estos animales llegaron a Japón en la década de 1.900, incialmente como mascotas y por su pelaje. Sin embargo, se espacaron de su cautiverio y se convirtieron en una amenaza para los agricultores, que han sufrido los efectos de su dieta herbívora, especialmente sobre cultivos como el brócoli y el arroz. Pero algunos chefs y autoridades locales están transformando ahora este problema en una oportunidad culinaria.

El municipio de Iwata, en Japón, ha lanzado un proyecto innovador que busca convertir a la nutria en una fuente sostenible de alimento, informa The Cool Down. Desde su aparición en la región en 2021, esta especie ha causado estragos en los cultivos locales, y los esfuerzos por erradicarlas han sido infructuosos. Por ello, en lugar de eliminarlas, las autoridades locales han decidido aprovechar la nutria como una nueva carne de caza.

El alcalde de Iwata, Hiroaki Kusachi, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa tras probar un guiso de salchicha de nutria con tomate: "Tiene un sabor delicioso y no veo ningún problema con su comercialización. En lugar de considerar a estos animales simplemente como plagas, deberíamos explorar maneras de aprovecharlos. Hacerlo también podría contribuir a promover una sociedad más sostenible y circular".

El proyecto ha contado con la colaboración de la Cooperativa Agrícola de Japón, la Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka y los cazadores locales. Estos últimos han comenzado ya a capturar las nutrias con trampas comunes y prepararlas para consumo humano.

Los expertos aseguran que la carne de nutria es nutritiva y puede ser una valiosa fuente de proteínas, similar a la de los castores, que históricamente han sido cazados opr pueblos indígenas por su alimento y piel.