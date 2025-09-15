Los fontaneros tienen claro el tipo de jabón que jamás echarían a la lavadora: hasta puede provocar averías

Como ocurre con la inmensa mayoría de electrodomésticos, la manera en la que se utiliza la lavadora tiene importantes consecuencias en la duración de la vida útil del aparato. Y el tipo de jabón que se usa desempeña un papel fundamental.

Pese a que se trata de algo a lo que no se le presta demasiada atención, no todos los jabones son iguales. En concreto, los expertos recomiendan evitar la utilización habitual del jabón en polvo.

En ese sentido, si existe algún colectivo que puede aportar consejos al respecto es el de los fontaneros, unos profesionales acostumbrados a detectar problemas originados en las lavadoras o por las lavadoras.

Tal y como recoge La Razón, los fontaneros aconsejan sustituir la utilización del jabón en polvo por el detergente líquido, ya que el primero de ellos puede afectar negativamente tanto a las tuberías como al funcionamiento de la lavadora.

El motivo es que hay ocasiones en las que el jabón en polvo no se disuelve por completo. Ese problema suele darse especialmente en lavados realizados con agua fría o en programas en los que se usa poca cantidad de agua.

La no disolución del jabón en polvo puede provocar que las tuberías se atasquen debido a la acumulación de residuos. Además, esos residuos también pueden quedarse en lugares de la lavadora, como el tambor o el cajetín del detergente, afectando al correcto funcionamiento del electrodoméstico.

Esos residuos provocados por el jabón en polvo no disuelto, más allá de generar obstrucciones, también pueden tener como resultado la generación de malos olores, moho y bacterias. Ello, además de poder llegar a causar averías en la lavadora, también hace que los lavados de ropa no tengan un resultado adecuado.

Por todas esas razones, los fontaneros tienen claro que es preferible lavar con detergente líquido a hacerlo con jabón en polvo.