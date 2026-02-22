Uno de los medios más influyentes de Cuba se hace eco de lo que han hecho Javier Bardem, Guillermo Toledo o Luis Tosar

Uno de los digitales más influyentes de Cuba, Cubadebate, ha publicado el manifiesto que una buena cantidad de actores, actrices, cantantes y miembros de la Cultura española han impulsado contra las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El escrito, que viene a denunciar que el inquilino de la Casa Blanca ha aplicado decisiones destinadas "a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba", critica la última Orden Ejecutiva de 'emergencia' que "impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana".

"Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos", han detallado.

Los firmantes son "personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes" que han querido plasmar, afirmando con claridad, que "utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible".

"La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblo", han expuesto en el escrito.

Entre los primeros firmantes del manifiesto, descrito como 'Dejad vivir a Cuba', se encuentran actores como Javier Bardem, Guillermo Toledo, Carlos Bardem, Luis Tosar, Juan Diego Botto, Gabriela Flores, Tamar Novas; cantantes como Ismael Serrano; y poetas como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Un "cerco que Cuba soporta desde hace más de seis déacadas"

En el manifiesto, denuncian la nueva Orden Ejecutiva del pasado 29 de enero que impulsó Donald Trump, ya que califica a Cuba como "una amenaza inusual y extraordinaria" para Estados Unidos.

Pero han elevado la voz porque consideran que afecta de forma directa al día a día de todos los cubanos, según ha recogido Cubadebate.

Familias privadas de electricidad para la luz, la refrigeración y la cocina.

Hospitales obligados a decisiones extremas, con riesgo de cierre de salas y suspensión de tratamientos esenciales; incubadoras, quirófanos y máquinas de diálisis sometidos a la inestabilidad energética.

Paralización de la distribución de alimentos y medicamentos.

Niños, personas mayores y enfermos cargando con el mayor peso de las consecuencias.

Los miembros de la cultura española han alzado la voz y aseguran que "la cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material".

"La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, el derecho internacional y la convivencia pacífica", han destacado.