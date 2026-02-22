Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
María Hervas hace este alegato y esta comparación entre actrices e 'influencers': "No tiene nada que ver"
Sociedad
Sociedad

María Hervas hace este alegato y esta comparación entre actrices e 'influencers': "No tiene nada que ver"

En su entrevista con 'Magas', la actriz quiso remarcar la "enorme diferencia" entre profesiones.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
María Hervás, en un acto en Madrid.GTRES

María Hervas está de estreno. Después del exitazo de la última temporada de Machos AlfaEl fantasma de mi mujer, película que protagoniza, está disponible en las salas de cine desde el 20 de febrero. En una entrevista para Magas, ha reflexionado sobre la profesión, su vida y el feminismo. Pero también ha querido remarcar la "enorme diferencia" entre las actrices y las influencers: "Yo no soy una marca".

"Lo que sí quiero marcar es la enorme diferencia que hay entre actores e influencers", introduce la actriz al ser preguntada por el mundo de las redes sociales, y la mayor accesibilidad de la fama. Dice que respeta mucho a los creadores de contenido, "pero yo estudié Arte Dramático porque soy una apasionada del cine, del teatro y de contar historias".

"Creo muchísimo en el poder modificador de contar historias. No menosprecio a nadie, pero ya basta de mezclar los trabajos. No es lo mismo generar contenido que dedicarte a contar historias como artista. Eso es así", dice la actriz, de 38 años, claramente afectada por el tema.

"Yo no soy solo una marca, soy una artista"

Los periodistas del suplemento del diario El Español, le preguntan qué piensa sobre que un solo creador de contenido puede embolsar más de 60.000 euros por una sola campaña. Ella lo tiene claro: "Las influencers ganan más dinero que las actrices". 

"El trabajo del actor no está mal pagado, pero no tiene nada que ver con esos sueldos de la publicidad", asume Hervas. "A mí no me perturba ni me agrede porque mi felicidad está en irme a la cama satisfecha con el trabajo que he hecho: una secuencia, un texto, preparar un personaje. A mí me nutre eso", explica. "Quizá mi cuenta bancaria es diez veces inferior a la que tendría si fuera influencer, pero yo no soy solo una marca, soy una artista", concluye respecto a este tema.

Una de las declaraciones que más llama la atención de la conversación que la artista mantiene con el medio de comunicación es lo que dice sobre la ambición femenina. "Cuando una mujer quiere algo y va a por ello, parece que se convierte en una zorra insensible", asegura la actriz. "Es compatible ser empática, solidaria y no sentirte mal por ir a por lo que quieres. Cuanto más felices y realizadas somos las mujeres, mejores parejas, madres, hijas somos", culmina.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO