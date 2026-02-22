María Hervas hace este alegato y esta comparación entre actrices e 'influencers': "No tiene nada que ver"

María Hervas está de estreno. Después del exitazo de la última temporada de Machos Alfa, El fantasma de mi mujer, película que protagoniza, está disponible en las salas de cine desde el 20 de febrero. En una entrevista para Magas, ha reflexionado sobre la profesión, su vida y el feminismo. Pero también ha querido remarcar la "enorme diferencia" entre las actrices y las influencers: "Yo no soy una marca".

"Lo que sí quiero marcar es la enorme diferencia que hay entre actores e influencers", introduce la actriz al ser preguntada por el mundo de las redes sociales, y la mayor accesibilidad de la fama. Dice que respeta mucho a los creadores de contenido, "pero yo estudié Arte Dramático porque soy una apasionada del cine, del teatro y de contar historias".

"Creo muchísimo en el poder modificador de contar historias. No menosprecio a nadie, pero ya basta de mezclar los trabajos. No es lo mismo generar contenido que dedicarte a contar historias como artista. Eso es así", dice la actriz, de 38 años, claramente afectada por el tema.

"Yo no soy solo una marca, soy una artista"

Los periodistas del suplemento del diario El Español, le preguntan qué piensa sobre que un solo creador de contenido puede embolsar más de 60.000 euros por una sola campaña. Ella lo tiene claro: "Las influencers ganan más dinero que las actrices".

"El trabajo del actor no está mal pagado, pero no tiene nada que ver con esos sueldos de la publicidad", asume Hervas. "A mí no me perturba ni me agrede porque mi felicidad está en irme a la cama satisfecha con el trabajo que he hecho: una secuencia, un texto, preparar un personaje. A mí me nutre eso", explica. "Quizá mi cuenta bancaria es diez veces inferior a la que tendría si fuera influencer, pero yo no soy solo una marca, soy una artista", concluye respecto a este tema.

Una de las declaraciones que más llama la atención de la conversación que la artista mantiene con el medio de comunicación es lo que dice sobre la ambición femenina. "Cuando una mujer quiere algo y va a por ello, parece que se convierte en una zorra insensible", asegura la actriz. "Es compatible ser empática, solidaria y no sentirte mal por ir a por lo que quieres. Cuanto más felices y realizadas somos las mujeres, mejores parejas, madres, hijas somos", culmina.