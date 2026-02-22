Una joven australiana afincada en Sevilla comparte su mayor choque cultural: "En Australia el problema se soluciona en 15 o 20 minutos, aquí tienes que ir a una oficina tres o cuatro veces"

Dejar tu país natal y cruzar el mundo para empezar de cero no es un proceso fácil de digerir. En la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España registra más de 7 millones de personas nacidas en el extranjero residiendo a lo largo y ancho del territorio.

Conforme a los datos de los portales especializados, hay unos 5.500 australianos viviendo entre nosotros, y Brin forma parte de esta pequeña comunidad aussie.

Esta joven, afincada en la capital hispalense, comparte su día a día y sus reflexiones con su comunidad a través de su canal de YouTube. En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido se ha sincerado sobre cómo logró aprender nuestro idioma y cuáles han sido los mayores (y más frustrantes) choques culturales a los que se ha enfrentado viviendo en Andalucía.

Una inmersión lingüística de "andar por casa"

Brin subraya que aprendió castellano a base de lanzarse a la piscina, huyendo del método tradicional de los libros de texto y las academias. "En un año y medio pasé de no hablar prácticamente nada de español a hablarlo con fluidez. Creo que practicar, hablar y escuchar fueron lo más importante para mí", aclara.

Su pareja, que es de aquí, jugó un papel fundamental en este proceso, aunque con una dinámica curiosa. "Mi novio hablaba con su familia y sus amigos; yo no le hablaba en español, le hablaba en inglés, pero estar rodeada de gente española y estar completamente inmersa fue lo más importante para mi proceso de aprendizaje particular, diría yo", confiesa.

De los días enteros en la playa al laberinto administrativo

Aunque la youtuber australiana asegura sentirse muy cómoda y bastante integrada en las costumbres españolas, reconoce que hay situaciones cotidianas que le siguen descolocando. "Me siento bastante integrada en la cultura y la vida españolas, pero hay cosas que te hacen pensar 'eh', porque quizá estás acostumbrado a hacer algo de otra manera", sostiene.

Pone como ejemplo nuestra sagrada cultura playera. "Aquí, cuando la gente va a la playa, puede pasar todo el día allí, mientras que en Australia es mucho menos habitual pasar todo el día con la familia. Claro que hay gente que lo hace, pero no es tan común como aquí", agrega.

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza para Brin, como para tantos otros, es el temido "vuelva usted mañana" de la Administración. Respecto a los trámites burocráticos, la australiana nota una brecha abismal con su país de origen. "Cualquier trámite burocrático siempre supone un choque cultural, porque piensas: 'No puedo hacerlo por Internet, tengo que ir a una oficina y hablar con alguien', y no solo una vez, sino probablemente dos, tres o cuatro veces para resolver el problema", detalla.

El remate final de su vídeo resume a la perfección la queja universal de cualquiera que se haya peleado con el papeleo en España: "En Australia el problema se soluciona en 15 o 20 minutos; aquí tienes que ir a una oficina tres o cuatro veces", concluye.