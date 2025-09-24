Los jóvenes ven al hombre en el suelo y este lanza un mensaje conmovedor para agradecer el gesto de solidaridad

Un hombre de Italia ha compartido en un post de Facebook la conmovedora historia que vivió el pasado sábado 20 de septiembre, sobre las 00:55 horas, recibiendo cientos de reacciones de los usuarios de la red social, quienes comentaron con emoción lo ocurrido.

"Ayer sábado (...) estaba paseando por la Piazzetta Caffi (zona del antiguo hospital cerca de la pizzería 'La Fenice') para ir a la parada de autobús en Vía Dante. En un momento dado, mientras caminaba, tropecé con un salami en un escalón de 10 centímetros de altura y caí pesadamente al suelo", comienza el hombre en su relato.

"Un poco más adelante, había un grupo de estudiantes de 16 y 17 años que se dieron cuenta de lo sucedido y me ayudaron a levantarme. Uno de ellos, en particular, se acercó, me preguntó como estaba y me ofreció una mano para ayudarme a levantarme", agrega el mismo, antes de añadir que "esa mano extendida fue un hermoso gesto de solidaridad que me conmovió".

"Es realmente un placer que en nuestra ciudad haya jóvenes tan solidarios que se detuvieran a ayudar a una persona en dificultad como yo después de la caída", destaca el hombre en el post finalmente, donde ya acumula cerca de 900 reacciones y casi 100 comentarios.