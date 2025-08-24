​Llama a su madre y lo que le escucha decir tras despedirse conmueve hasta al más duro

Las conversaciones entre madres e hijos son una una mina en redes sociales, donde se suelen viralizar rápidamente. Algunas se comparten por ser graciosas y otras por lo tiernas que resultan.

Esto último es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @Brotelanonima, quien ha publicado lo que le escuchó decir a su madre y dejó una cosa clara: una madre es un tesoro. La publicación, de hecho, ya lleva más de 23.000 me gusta en menos de un día.

"Después de hablar un rato con mi madre por teléfono me va a cortar y se olvida de apretar el botón. La escucho alejarse diciéndole a mi padrastro 'Si ella supiera lo feliz que me hace escucharla aunque sea 10 minutos'", ha escrito.

En uno de los comentarios, ha agregado; "Mamá si seguís así voy a tener que volver a vivir contigooooo".

La publicación ha acumulado multitud de interacciones de usuarios que han señalado que esperaban otro final y han quedado conmovidos por el comentario de la madre: