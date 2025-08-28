Los padres se lanzan en masa a pedir certificados médicos desde que se prohibieron los móviles en estas escuelas

Varios padres de diversas escuelas de Finlandia han solicitado un certificado médico que permite a sus hijos usar el teléfono móvil en la escuela dado que su prohibición le ha provocado ansiedad. Así lo pone de manifiesto el medio fines Yle en palabras de la profesora de psiquiatría adolescente de la Universidad de Tempere, Riittakerttu Kaltiala, quien publicó la tendencia en su perfil en Linkedin si bien afirmó que los casos son aislados y no representa un patrón común.

En España, cada comunidad autónoma ha expresado sus regularizaciones en lo que respecta al uso de los teléfonos móviles en las aulas debido para disminuir la dependencia tecnología a la vez que promover la convivencia y frenar el posible ciberacoso.

Con respecto a la noticia de Kaltiala, el director de la escuela Etelä-Hervanta de Tampere, compuesta por 900 alumnos, aplica la prohibición de usar teléfonos móviles en las escuelas del país y afirma que no se han empleado certificados médicos para eludir la norma. "Puedes aprender a mantenerte alejado del teléfono durante el día escolar", sostiene.

Una situación algo diferente es la que sucede en la la Escuela Integral Sampo de Tampere, donde su directora, Maaret Tervonen, sostiene que si se han hecho consultas sobre si un alumno podría usar el móvil debido a la ansiedad o como premio por un trabajo bien hecho.

Preocupación por las consultas

Ante dichas consultas, la médico jefe de TAYS, Riittakerttu Kaltiala, ha subrayado que este tipo de prácticas producen un efecto contraproducente en los adolescentes, provocándoles más ansiedad. Asimismo, subraya que les resta independencia a unos jóvenes que recurren a los padres para calmar este sentimiento, lo que, de acuerdo a la facultativa, afecta negativamente en su desarrollo.

Los padres enfatizan que la razón de que los hijos puedan utilizar el teléfono móvil durante la escuela es para que puedan estar tranquilos y siempre en contacto con ellos; una relación que, de acuerdo a la médico, no hace más acrecentar los miedos a la hora de afrontar diferentes situaciones y problemas del día a día: "La conducta de evitación no alivia la ansiedad".