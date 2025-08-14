La psicología revela el significado oculto detrás de una de las palabras más usadas en móviles y chats

Una de las palabras que más se utiliza en las conversaciones que se mantienen a través de los teléfonos móviles y chats, por su concisión y porque es muy rápida de escribir (únicamente dos letras) es "ok".

No obstante, un simple "ok" puede esconder muchas más cosas detrás que una confirmación o un consentimiento. Por ello, la psicóloga Teresa Baró ha realizado un análisis exhaustivo sobre qué es lo que hay detrás de esa palabra.

En declaraciones al sitio web italiano SFP Versilia, la experta ha explicado que responder con un "ok" puede tener varios significados más allá de los ya citados en el párrafo anterior. Un "ok" puede suponer lo que los psicólogos denominan como 'aceptación pasiva', es decir, una falta de entusiasmo en la conversación.

Igualmente, el "ok" puede ser utilizado como una especie de barrera por parte del interlocutor que lo envía para así mantener cierta distancia con la otra persona que forma parte de la conversación.

Otra posibilidad (según apuntan diversos estudios científicos realizados al respecto) es que la palabra "ok" sea una forma de cerrar una discusión tensa de forma 'diplomática' para evitar que el conflicto se agrave.

Los numerosos significados ocultos existentes para el "ok" pueden llevar a diferentes interpretaciones y malentendidos entre los interlocutores, por lo que es muy importante analizar el contexto en el que la palabra está escrita y preguntar a la otra persona en caso de que exista alguna duda acerca del motivo de su utilización.